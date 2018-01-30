В Україні рівень виконання судових рішень зріс до 18%

Даний показник у кілька разів перевищує значення за попередні роки.

Частка виконаних судових рішень у 2017 році збільшилася до 18%, що в кілька разів перевищує показники за попередні роки, повідомив міністр юстиції України Павло Петренко на прес-конференції.

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"Рівень виконання судових рішень зріс до 18%. Це, зрозуміло, ще не той показник, яким можна пишатися, але ми збільшили у кілька разів рівень виконання судових рішень і рухаємося до середньоєвропейського рівня виконання судових рішень - це більше 50% від тих рішень, які виносяться українськими судами", - зазначив міністр.

Він додав, що в рамках виконання судових рішень було стягнуто понад 2,1 млрд грн на користь державного бюджету, стягнуто понад 354 млн грн заборгованості із заробітної платі перед громадянами з недобросовісних роботодавців, повернуто в державну та комунальну власність 638 земельних ділянок загальною площею понад 25 тис. гектарів, а також стягнуто понад 2,4 млрд грн аліментів на користь 576 тис. дітей.

Як повідомляв УНІАН, за словами заступника міністра юстиції України з питань виконавчої служби Сергія Шкляра, в 2017 році відбулися суттєві кадрові зміни у системі Державної виконавчої служби. Зокрема, на 75% оновлено керівний склад служби і на 60% оновлено керівництво в регіонах. Також в 2017 році був успішно впроваджено інститут приватних виконавців, де 945 кандидатів пройшли навчання.

23 серпня Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку виплати винагороди державним виконавцям, обмеживши максимальну суму, яку може отримати в якості винагороди державний виконавець, сумою в 200 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб.