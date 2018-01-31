Кім Чен Ин спустошив резервний фонд Північної Кореї - ЗМІ

Причиною банкрутства резервного фонду Північної Кореї стали ядерні випробування, будівництво гірськолижного курорту та інші масштабні пропагандистські проекти.

Випробування ядерної зброї, а також міжнародні санкції привели до практично повного спустошення резервного фонду КНДР. Про це повідомляє Radio Free Asia з посиланням на джерела в Китаї, пов'язані з північнокорейським керівництвом.

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"Через екстравагантні витрати Кім Чен Ина кошти резервного фонду, який дістався йому від батька, Кім Чен Іра, закінчуються", - розповів виданню один зі співрозмовників.

За його словами, ядерні випробування і запуски балістичних ракет фінансувалися з цього фонду.

Крім того, Пхеньян витратився на будівництво гірськолижного курорту на сході країни та інші масштабні пропагандистські проекти.

На думку джерел, на сьомому році правління Кім Чен Ин зіткнувся з проблемою дефіциту фінансових ресурсів, необхідних для управління країною.

Співрозмовник також розповів про своє знайомство зі співробітниками так званого "Офісу 39" - організації, яка щорічно приносить до бюджету КНДР від 500 мільйонів до 1 мільярда доларів, займаючись контрабандою, торгівлею наркотиками та міжнародним шахрайством зі страховками.

Керівництво "Офісу" стурбоване станом справ, і високопоставлені чиновники знають про проблему.

Ситуацію ускладнюють міжнародні санкції, зокрема, заборона на використання північнокорейських робітників за кордоном.

Валютні надходження від надання робочої сили третіх країн приносили КНДР близько 500 мільйонів доларів на рік.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ Південної Кореї оприлюднили інформацію про те, що супутники виявили китайські кораблі, які передають нафту суднам Північної Кореї.

Крім того, президент США Дональд Трамп в недавньому інтерв'ю Reuters звинуватив Росію в тому, що вона допомагає КНДР обійти міжнародні санкції.