Резервний фонд Росії офіційно припинив існування

Фактично Резервного фонду не існує вже місяць: Мінфін РФ, як і планував, в кінці 2017 року витратив останній 1 трильйон рублів з цього фонду, залишки на його рахунках на 1 січня обнулені.

Резервний фонд РФ офіційно припинив існування з 1 лютого – рівно через 10 років після його створення. Відповідно до виправлень у Бюджетний кодекс РФ, стаття БК про Резервний фонд втратила чинність, а з інших діючих статей законодавства виключаються згадки про нього.

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Фактично Резервного фонду не існує вже місяць: Мінфін, як і планував, в кінці 2017 року витратив останній 1 трильйон рублів з цього фонду, залишки на його рахунках на 1 січня обнулені. Тепер додаткові нафтогазові доходи бюджету міністерство буде направляти у ФНБ, і з нього ж, згідно з бюджетним правилом, буде фінансуватися дефіцит бюджету в разі падіння нафтогазових доходів скарбниці, повідомляє Прайм.

Ідея створення державної "подушки безпеки" на випадок падіння цін на нафту належала екс-міністру фінансів Олексію Кудріну. Розроблений механізм з одного боку акумулював у резервах додаткові нафтогазові доходи, з іншого - був страховкою від надмірного зміцнення рубля в умовах швидкого зростання цін на нафту і припливу валюти в країну.

Для цих цілей у 2004 році був створений Стабілізаційний фонд РФ, а 1 лютого 2008 року він був розділений на ФНБ і Резервний фонд. За оцінками більшості експертів, накопичені резерви допомогли Росії не тільки пережити світову кризу 2008 року без серйозних соціальних і фінансових потрясінь, але і не раз виручали в наступні роки.

За інформацією Мінфіну, станом на 1 січня 2018 року обсяг ФНБ становив 3,753 трильйона рублів, що еквівалентно 65,15 мільярда доларів. Планується, що в 2018 році ФНБ поповниться валютою, яку Мінфін купив на ринку в межах своїх операцій за 2017 рік, на 829,2 мільярда рублів.

Згідно із законом про бюджет на 2018-2020 роки, поточний рік стане останнім, коли дефіцит бюджету буде фінансуватися з резервів. Однак голова Мінфіну країни Антон Силуанов визнавав, що за збереження сприятливої кон'юнктури - тобто якщо ціни на нафту залишаться на поточних рівнях - у 2018 році Мінфін не тільки відмовиться від витрат ФНБ, але й зможе поповнити його на 3% ВВП.