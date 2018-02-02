В майбутньому трудова міграція українців за кордон лише зростатиме - НБУ

Нацбанк прогнозує зростання трудової міграції українців за кордон у найближчі роки.

Національний банк України прогнозує зростання трудової міграції українців за кордон у найближчі роки в зв'язку з відкритістю кордонів Польщі та збільшенням кількості студентів, які отримують освіту за кордоном, повідомляється в оприлюдненому "Інфляційному звіті" за січень на сайті НБУ.

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"Міграційні процеси можуть посилитися в найближчі роки... З 1 січня 2018 року в Польщі були введені нові правила, які дозволяють громадянам України працювати там 9 місяців протягом року... Додатковим ризиком активізації трудової міграції з України є збільшення кількості студентів, які отримують освіту за кордоном", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку повідомили, що, за даними звіту польської компанії Personnel Service "Барометр трудової міграції", за перше півріччя 2017 року 16% всіх опитаних компаній наймали або наймають українців на роботу, а українські працівники складали в основному до 5% всіх працівників польських компаній. Однак у 8% компаній українці становили 26% - 50% всіх працівників. У той же час, кожна п'ята компанія мала намір найближчим часом шукати працівників з України.

«За попередніми даними аналітичного центру CEDOS кількість українських студентів у закордонних університетах в 2016-2017 навчальному році збільшилася на 56% (порівняно з 2012-2013 навчальним роком) і становила 72 тис. осіб, з них більше 46% (або 33,4 тис.) навчалися в Польщі (наступними найбільш бажаними для навчання іноземними державами для української молоді були Німеччина і Росія)», - йдеться в повідомленні.

В НБУ зазначили, що основним двигуном трудових міграційних процесів є можливість отримати за кордоном заробітну плату в 2-3 рази більше, ніж в Україні. Так, за даними дослідження Міжнародної організації праці, середньомісячний заробіток одного трудового мігранта складав 722 дол., а зарплата одного штатного працівника, зайнятого в економіці України у 2016 році - 200 дол. (у січні - листопаді 2017 року - 262 дол.).

Однак, згідно з повідомленням, тільки деякі мігранти за кордоном можуть знайти роботу, відповідну їх рівню кваліфікації. "За даними дослідження, лише 26,8% трудових мігрантів працювали за кордоном у відповідності з отриманою кваліфікацією, 36% трудових мігрантів були зайняті на роботах, які не вимагали кваліфікації, майже 30% - міняли кваліфікацію", - зазначила прес-служба Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, за даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", кількість українців, які хочуть переїхати на постійне місце проживання в іншу країну, за рік зросла з 30% до 35% серед 1200 опитаних респондентів у віці від 18 років і старше. Для 72% респондентів основною мотивацією в бажанні працювати за кордоном є високий рівень зарплати в інших країнах. 70% опитаних сказали, що хотіли б, щоб їх діти або онуки навчалися за кордоном.