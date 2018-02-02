Через неврегульованість лотерейного ринку бюджет втрачає сотні мільйонів – АМКУ

Водночас на думку операторів, проект ліцензійних умов для лотерейних операторів, запропонований Мінфіном, за своєю суттю здавлює ринок, а не розвиває його, що призведе до ще більшого зменшення податкових відрахувань.

За останні два роки, якщо порівнювати з попередніми періодами, державний бюджет України недоотримав близько 538 млн грн через відсутність виваженої державної політики на ринку розповсюдження лотерей.

Такі факти в ході презентації масштабного дослідження лотерейного ринку, проведеного АМКУ, оприлюднила державний уповноважений Антимонопольного комітету Агія Загребельська, повідомляє "Апостроф".

"Якщо порівнювати податки з минулими періодами, то мінімум 538 млн грн держава втратила тільки за останні два роки", - сказала вона.

Водночас, проект ліцензійних умов для лотерейних операторів, запропонований Міністерством фінансів, за своєю суттю здавлює ринок, а не розвиває його, що призведе до ще більшого зменшення податкових відрахувань. Про це заявив представник лотерейного оператора Євген Власенко.

За його словами, в жодній успішній країні не беруть гроші за кожну точку реалізації лотерей. І, як правило, не продають ліцензії, а видають за підсумками тендеру кращим претендентам, які потім вже забезпечують зростаючі надходження до бюджету в результаті своєї діяльності, а не до її початку.

Характерно, що глава АМКУ Юрій Терентьєв засідання комітету проігнорував. Але при цьому взяв участь в інших засіданнях Антимонопольного комітету.