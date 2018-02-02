Чверть українських IT-шників, які виїхали за кордон, працюють у Польщі – дослідження

Серед причин міграції IT-фахівців - пошук місця для безпечного та забезпеченого життя, а також професійна реалізація.

Більше чверті українських IT-фахівців, які виїхали за кордон, працюють у Польщі, повідомляє компанія, що спеціалізується в галузі стратегічних комунікацій PBN Hill+Knowlton Strategies.

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Наголошується, що згідно з дослідженням профільного видання DOU.ua в даний час 4% українських ІТ-фахівців працюють за кордоном.

"При цьому, 26% українських айтішників, які виїхали, працюють в Польщі, 19% - у Німеччині, а 6% - у Нідерландах. Найбільш популярним польським містом серед IT-спеціалістів з України є Краків, трохи менше – Вроцлав та Варшава", - йдеться в повідомленні.

Серед причин міграції - пошук безпечного життя і отримання досвіду роботи.

"Серед причин міграції 62% опитаних айтішників вказують на важливість знайти місце для заможного і безпечного життя для себе і своїх сімей. Разом з тим, для 58% суттєвим є також отримання досвіду роботи в країні з іншою культурою", - йдеться в повідомленні.

За даними компанії, всього за останні п'ять років 42% IT-фахівців у віці від 26 до 30 років покинули Україну. Більше 40% виїхали фахівців володіють англійською мовою на рівні вище середнього.

Також наголошується, що за даними Antal International, середня місячна зарплата IT фахівців у Польщі становить понад 2 тисяч євро, при цьому рівень доходу істотно збільшується в залежності від займаної посади і може досягати понад 7 тисяч євро.

Як повідомлялося, за даними Національного банку України, у 2017 році найбільше українці виїжджали на заробітки до Польщі, Росії, Італії та Чехії. Середньомісячний заробіток одного трудового мігранта в 2017 становив 722 долара, а зарплата одного штатного працівника, зайнятого в економіці України в 2016 році, – 200 доларів (у січні – листопаді 2017 року – 262 долара).