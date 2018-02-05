На пункті пропуску "Краковець" утворився затор через збої в базі даних - ДПСУ

У ДПСУ просять врахувати інформацію та по можливості прямувати на сусідні пункти пропуску.

На кордоні із Польщею на пункті пропуску "Краковець" з українського боку утворився затор із понад 400 авто.

Про це ввечері 4 лютого повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ.

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За даними прикордонників, черги пов'язані з перебоями у роботі бази даних митниці на ПП "Краковець".

"В зв'язку з перебоями в роботі бази даних митниці перед пунктом пропуску "Краковець" утворилось значне накопичення транспортних засобів, понад 400 автомобілів", - йдеться в повідомленні.

У ДПСУ просять врахувати інформацію перед обранням пункту перетину кордону та по можливості прямувати на сусідні пункти пропуску (Грушів, Рава-Руська).