На пункті пропуску "Краковець" утворився затор через збої в базі даних - ДПСУ
00:05, 05 лютого 2018Різне
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У ДПСУ просять врахувати інформацію та по можливості прямувати на сусідні пункти пропуску.
Пункт пропуску "Краковець" працює з обмеженнями / фото facebook.com/zahidnuy.kordon
На кордоні із Польщею на пункті пропуску "Краковець" з українського боку утворився затор із понад 400 авто.
Про це ввечері 4 лютого повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ.
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За даними прикордонників, черги пов'язані з перебоями у роботі бази даних митниці на ПП "Краковець".
"В зв'язку з перебоями в роботі бази даних митниці перед пунктом пропуску "Краковець" утворилось значне накопичення транспортних засобів, понад 400 автомобілів", - йдеться в повідомленні.
У ДПСУ просять врахувати інформацію перед обранням пункту перетину кордону та по можливості прямувати на сусідні пункти пропуску (Грушів, Рава-Руська).
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