Apple повернулася на перше місце в світі з продажу смартфонів

Частка Apple за постачаннями смартфонів на світовий ринок сягнула 19,2%, у той час як його головного конкурента Samsung – 18,4%.

Американська корпорація Apple знову повернула собі лідерство в постачаннях смартфонів у світі, обійшовши свого головного конкурента - південнокорейську компанію Samsung, повідомляють Ведомости з посиланням на звіт IDC.

Читайте такожApple дозволить користувачам відключати уповільнення iPhone

За четвертий квартал минулого 2017 року частка Apple за постачаннями смартфонів на світовий ринок гаджетів досягла 19,2%. Частка його головного конкурента Samsung – 18,4%.

У третьому кварталі Apple була частка 12,5%, Samsung – 22,3%.

Якщо не вважати четвертого кварталу 2016 року, коли Apple також Samsung обігнала за часткою ринку смартфонів, американської корпорації жодного разу не вдавалося обігнати Samsung щонайменше з 2008 року, тобто - десятиліття, зазначає аналітик Mobile Research Group Ельдар Муртазін.