Дошка ганьби: в Україні запустили реєстр неплатників аліментів

Відзавтра почнуть діяти новації у сфері посилення відповідальності злісних неплатників аліментів.

З 6 лютого почнуть діяти законодавчі новації у сфері посилення відповідальності злісних неплатників аліментів, в тому числі почне повноцінно функціонувати публічний реєстр таких осіб.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко під час прес-конференції в Києві.

«Цей законопроект, який ми розробляли і готувалися до запровадження, набуває чинності вже завтра», - сказав він.

Петренко уточнив, що реєстр неплатників аліментів почне повноцінно функціонувати із завтрашнього дня. Він нагадав, що на сьогодні в ньому - понад 75 тис. записів.

Також, як підкреслив міністр, відзавтра почне працювати автоматизований обмін інформацією між Мн’юстом і Міністерством внутрішніх справ, за яким боржники, які понад 6 місяців сукупно не сплачують аліменти, будуть позбавлятися права керування транспортним засобом, права носіння зброї, полювання на період, доки вони не погасять заборгованість перед дитиною.

Крім того, почне працювати вид адміністративного стягнення у вигляді соціальних робіт, які полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час платних суспільно корисних робіт, вид яких визначатимуть органи місцевого самоврядування.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня 2017 року Верховна Рада схвалила закон про посилення відповідальності за несплату аліментів.

4 січня президент Петро Порошенко підписав «Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів (№7277).