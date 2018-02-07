Динаміка і глобалізація. Баядера Груп готує світову експансію

Київ , 6 лютого 2018. Підсумки 2017 року.

• Оборот холдингу - 6,5 млрд грн, приріст склав 14%

• Сплачені податки – 2,95 млрд грн, з яких акцизний сбір склав 2,13 млрд грн

• Експорт – 660 тис дал, що на 44% краще показника попереднього року

• в т.ч. Duty Free – 191 тис дал, двократне збільшення об’ємів реалізації, №1 в Україні

• Імпорт – 658 тис дал, приріст склав 17% в дал та 30% в грн

• Інвестиції у виробництво - 35 млн грн, з котрих 10 млн грн збільшення площ виноградників та 25 млн грн в автоматизацію та інноваційні виробничі рішення

• Маркетинг – відкриті 3 нові алкогольні категорії та створено 5 брендів.

Баядера Груп підтверджує статус найбільшого алкогольного холдингу Східної Європи.

Послідовні кроки в стратегічному розвитку всіх напрямків компанії, правильні рішення в операційному та фінансовому секторі, сміливі маркетингові ходи дають позитивну динаміку на ринку.

Національна Горілчана Компанія десятий рік поспіль займає перше місце в Україні у виробництві та реалізації горілчаної продукції з долею ринку 32,4% (ДСАТ). В 2017 році, підприємство розлило 83 млн пляшок 0,5 л. Вагомі інвестиції в автоматизацію ті інновацію виробничих процесів дозволили випуск нових брендів з унікальними рецептурами: коктейльна горілка Fresh Shot, горіховий біттер Jarovska, апельсиновий аперитив Spruzzo.

Виноробне та виноградарське об’єднання компаній Коблево, володіючи найбільшими площами виноградників в Україні, продовжує інвестувати в сировинну базу. Дотримуючись пріоритету якості та натуральності продукції у 2016-2017 роках було висаджено 148 га нових саджанців винограду, а загальний врожай сумарно по підприємствах в 2017 склав 9,8 тис тон винограду, що на 16% більше попереднього року. Ефективний вектор розвитку дозволив збільшити експорт в 5 разів і склав 25 млн грн. Рекордним є кількість нових розроблених рецептур ординарних тихих та ігристих вин – понад 30 видів. ПАТ Коблево займає перше місце в Україні з долею ринка 12% у винах (реалізація ДСАТ) та 48% у вермутах (RTRI).

Миколаївський Коньячний Завод збільшив на 10% обсяги виробництва та реалізації коньяків і бренді. За підсумками 2017 року підприємство зайняло долю 12% ринку (реалізація ДСАТ). Основні інвестиції було направлено до збільшення ємнісного парку під закладання коньячних спиртів.

Експортний напрямок залишається пріоритетним в розвитку холдингу. Доля НГК в експорті горілок складає 23,6%. Значне збільшення обємів поставок (+44% до 2016) обумовлено відкриттям нових ринків збуту в країнах Азії та Америки, а також концентрацією зусиль в форматах Duty Free. Географія експорту налічує більше 30 країн світу, за поточний рік були реалізовані контракти в Англії, Нової Зеландії, Тайвані та Мартиніці.

Імпорт продемонстрував немалі кроки уперед. Загальне зростання об’ємів реалізації склало 17% в дал та 30% в грн. Портфель імпорту налічує вже понад 80 брендів. Найбільшого успіху було здобуто у продажах брендів Diageo +40%, Rémy Cointreau +27%, Moët Hennessy +20% у грошовому еквіваленті.

Маркетинг. Глибокі аналітичні дослідження ринку та споживачів, інноваційні смакові рішення в команді з технологами виробництв, злагоджений старт дистрибуції та ефективне рекламне просування дозволили відкрити нові алкогольні категорії та створити нові бренди.

СЕО Баядера Груп Анатолій Корчинский:

В 2018 році стратегічні плани холдингу залишаються надзвичайно амбіційними. Велику увагу ми будемо приділяти розвитку експорту та експансії у нових країнах, освоєнню нових алкогольних категорій в Україні, створенню сучасних брендів. У найближчих планах - активне просування на ринках Азії та США. Це стосується як вже існуючих брендів, так і запуску спеціальних - під окремі країни. Йдеться не тільки про горілку, а й про інші види алкоголю, бо ми накопичили величезну експертизу зі створення успішних брендів в Україні і тепер час активно рухатися поза її межі. Незмінним пріоритетом в роботі залишаться висока якість продукції, інтеграція новітніх рішень та розвиток компанії в Україні та за її межами.