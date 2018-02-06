В Україні більше 16 тисяч компаній не повідомили про своїх власників

Верховна Рада прийняла відповідний закон у жовтні 2014 року.

В Україні 16743 компанії досі не розкрили інформацію про своїх кінцевих власників, які були зобов'язані оприлюднити ще в 2015 році. Про це повідомляє сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній OpenDataBot.

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Як наголошується в повідомленні, надання такої інформації важливо, так як власник компанії робить вирішальний вплив на її діяльність та несе за неї відповідальність.

Довідка УНІАН. Верховна Рада України в жовтні 2014 року прийняла Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодонабувачів юридичних осіб і публічних діячів", що зобов'язує діючі в країні компанії подати державному реєстратору відомості про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера).