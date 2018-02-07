Бідний, як церковна миша: Путін подав декларацію про доходи
За місяць до виборів президент Росії Володимир Путін подав декларацію про свої доходи до Центральної виборчої комісії.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, у російського очільника на рахунках 38,5 мільйонів рублів, а це приблизно 680 тисяч доларів. Квартира на 77 квадратних метрів у Петербурзі та гараж. Житло ж у Москві на 154 квадрати мерія надала йому в безстрокове користування.
Серед транспортних засобів – три старі легкові автомобілі: ГАЗ 21М, 1960 року випуску, ГАЗ - 21М, 1965 р. в., ВАЗ-2121 Нива, 2009 р. в., а також автомобільний причіп "Скіф", 1987 року.
Насправді ж, за підрахунками західних аналітиків, статки Путіна можуть сягати 200 мільярдів доларів. Таких грошей не має жоден найзаможніший підприємець у світі.
Нагадаємо, вибори президента Росії відбудуться 18 березня цього року – в день, коли після так званого референдуму Путін "приєднав" Крим до РФ. За крісло президента змагатимуться вісім кандидатів.