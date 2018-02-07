Бідний, як церковна миша: Путін подав декларацію про доходи

Російський президент задекларував всього 680 тисяч доларів. Насправді ж, за підрахунками західних аналітиків, статки Путіна можуть сягати 200 мільярдів доларів.

За місяць до виборів президент Росії Володимир Путін подав декларацію про свої доходи до Центральної виборчої комісії.

Читайте такожПутін може проголосувати на виборах президента Росії в Севастополі - ЗМІ

Як йдеться в сюжеті ТСН, у російського очільника на рахунках 38,5 мільйонів рублів, а це приблизно 680 тисяч доларів. Квартира на 77 квадратних метрів у Петербурзі та гараж. Житло ж у Москві на 154 квадрати мерія надала йому в безстрокове користування.

Серед транспортних засобів – три старі легкові автомобілі: ГАЗ 21М, 1960 року випуску, ГАЗ - 21М, 1965 р. в., ВАЗ-2121 Нива, 2009 р. в., а також автомобільний причіп "Скіф", 1987 року.

Насправді ж, за підрахунками західних аналітиків, статки Путіна можуть сягати 200 мільярдів доларів. Таких грошей не має жоден найзаможніший підприємець у світі.

Нагадаємо, вибори президента Росії відбудуться 18 березня цього року – в день, коли після так званого референдуму Путін "приєднав" Крим до РФ. За крісло президента змагатимуться вісім кандидатів.