АМКУ пропонує переглянути законодавство у сфері грального бізнесу

Як наслідок величезного неконтрольованого тіньового ринку азартних ігор, бюджет недоотримує величезні суми грошей, ринок дуже криміналізований, породжує корупцію, зростає рівень злочинності, пов'язаної з ігроманією.

Українське законодавство, що стосується азартних ігор, потребує перегляду.

Такі висновки звіту Антимонопольного комітету України, підготовленого за результатами дослідження ринку лотерей - однієї з підгалузей гральної індустрії. Як зазначено в документі, Держбюджет України раніше отримував від лотерей близько 320 млн грн, але з 2015 року ці надходження знизилися в кілька разів через монополізацію і тінізацію ринку. Нагадаємо, з 2009 р. в Україні законом заборонені практично всі види азартних ігор.

Як наслідок величезного неконтрольованого тіньового ринку азартних ігор, бюджет недоотримує величезні суми грошей, ринок дуже криміналізований, породжує корупцію, зростає рівень злочинності, пов'язаної з ігроманією, зазначається в резюме проекту АМКУ. Водночас реформування законодавства в цій сфері дозволило б не тільки збільшити обсяг надходжень до бюджету, а й поліпшити систему контролю, щоб не допускати до ігор неповнолітніх та ігрозалежних осіб, тим самим уникаючи негативних соціальних наслідків. "Найбільш значущою складовою є державна політика, - вказує в своїх висновках АМКУ, - Неефективність державного регулювання і контролю створює умови для збільшення тіньового ринку". На сьогодні в АМКУ приймають пропозиції від громадськості і після 18 лютого планують затвердити звіт офіційно і презентувати. Далі він буде направлений до Кабінету Міністрів України для того, щоб бути врахованим в подальших законодавчих ініціативах.

На думку експертів, виправити ситуацію може поетапне повернення грального бізнесу в легальний сектор економіки. Так, Ірина Сергієнко, президент Української асоціації грального бізнесу (УАГБ) і голова Координаційної ради з соціально відповідальної легалізації казино вважає, що процес виведення грального бізнесу з тіні логічно почати саме з казино. З чогось потрібно починати.

"Є пропозиція з боку представників бізнесу готельного та туристичного, а не грального, почати з соціально відповідальної легалізації казино. Чому з соціально відповідальної? Тому, що саме казино - вид бізнесу, де найлегше захистити гравця. Пропозиція полягає в тому, щоб обмежити гральні зони готелями 5* або 4* і 5* і, припустимо, територіями іподромів. Крім того, пропонується обмежити доступ в казино людей до 21 року і розмістити гральні автомати виключно на територіях казино. Ми припускаємо, що інвестори казино в готелях 5*, самі будуть зацікавлені в тому, щоб впоратися з недобросовісною конкуренцією на ринку", - сказала Сергієнко в ефірі" Радіо "Ера".

Як відомо, Україна має законодавчо врегулювати гральний бізнес з метою зниження дефіциту бюджету не пізніше 2018 року. Це зобов'язання зафіксовано в Меморандумі про економічну політику, підписаному між Кабінетом Міністрів і Міжнародним валютним фондом.

З матеріалів дослідження АМКУ.