Індія оштрафувала Google на $21 мільйон

Компанію звинуватили у зловживанні домінуючим становищем на ринку.

Комісія із захисту конкуренції Індії (CCI) звинуватила американську корпорацію Google у зловживанні домінуючим становищем у сегменті загального онлайн-пошуку і пошуку рекламних послуг в країні, йдеться в повідомленні регулятора.

Читайте такожGoogle оскаржила рішення Єврокомісії про рекордний штраф у €2,4 мільярда

Регулятор за підсумками перевірки зобов'язав американську компанію виплатити штраф у розмірі 1,36 мільярда рупій (21 мільйон доларів), повідомляє Прайм.

За даними CCI, пошуковик Google в країні видавав результати пошукових запитів таким чином, щоб збільшувати відвідуваність власних сервісів: зокрема, мова йде про сервіс Google Flight.

"Визнано, що Google застосовувала практику спотворення пошуку, що завдає шкоди як конкурентам компанії, так і користувачам", - додав регулятор.

Google входить до холдингової компанії Alphabet, утвореної в серпні 2015 року. Сама Google з пошуковою системою, Android і YouTube в жовтні увійшли до холдингу. Також Alphabet отримала контроль над Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital і Google X.