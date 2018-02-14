Нацбанк цього року переносить на суботу п'ять робочих днів

При необхідності в ці дні банки зможуть проводити касові операції з клієнтами без відкриття операційного дня.

Національний банк у зв'язку з перенесенням робочих днів у 2018 році затвердив регламент роботи системи електронних платежів та банківської системи, згідно з яким переноситься на суботу 5 робочих днів.

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Як повідомляється на сайті НБУ, дні роботи системи електронних платежів переносяться з 9 березня на 3 березня, 30 квітня-5 травня, з 29 червня на 23 червня, з 24 грудня на 22 грудня і з 31 грудня на 29 грудня.

Регулятор відзначив, що за необхідності в ці дні банки зможуть проводити касові операції з клієнтами без відкриття операційного дня.

При цьому, НБУ зобов'язав банки повідомити клієнтів про свій режим роботи, забезпечити своєчасну виплату пенсій, соціальних та інших грошових виплат, а також організувати безперебійну роботу банкоматів, обмінних пунктів та їх підкріплення готівкою різних номіналів.

Як повідомляв УНІАН, уряд 11 січня схвалив рішення про перенесення робочих днів у 2018 році у зв'язку зі святами, рекомендуючи перенести робочі з 9 березня на 17 березня, 30 квітня-5 травня, з 29 червня на 23 червня, з 31 грудня на 29 грудня.