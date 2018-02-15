Офіційних безробітних в Україні поменшало на 50 тисяч

Рівень безробіття в Україні в січні скоротився на 13,2% - до 378,9 тис. осіб.

Рівень безробіття в Україні в січні 2018 року скоротився порівняно з січнем 2017 року на 13,2%, в абсолютних цифрах - на 50,1 тис. осіб, до 378,9 тис., повідомила Державна служба статистики.

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Кількість зареєстрованих безробітних становила 1,4% населення працездатного віку.

Серед міського населення кількість безробітних у січні становила 197,4 тис. осіб, серед сільського – 181,5 тис. осіб. Безробітних жінок у січні поточного року налічувалося 52%, а безробітних чоловіків – 48%.

Середній розмір допомоги у січні 2018 року становив 2483 грн проти 2015 грн у січні минулого року.

Кількість вакансій у січні поточного року становила 59,8 тис. Конкурс на одне вакантне місце становив 6 осіб.

Дані наводяться без урахування Автономної Республіки Крим і зони проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, кількість безробітних в Україні в грудні 2017 року становила 354,4 тис. осіб. Середній розмір допомоги із безробіття у грудні становив 2331 грн.