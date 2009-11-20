«Фокстрот» став «Вибором року 2009»

Київ. На дев`ятій урочистій церемонії нагородження переможців Міжнародного фестивалю-конкурсу «Вибір року» в Україні медаль «Вибір року 2009» в номінації «Найкраща мережа магазинів електроніки та побутової техніки в Україні» отримала компанія “Фокстрот. Техніка для дому”. Компанія «Фокстрот. Техніка для дому» традиційно брала участь в національному конкурсі, отримавши цього року свою 7 медаль, яку вручили в. о. виконавчого директора компанії Юрієві ПОНОМАРЕНКУ.

«Отримати нагороду в сьомий раз для нас дуже почесно, бо найскладніше – втримати досягнутий раніше результат. У нинішній економічній ситуації нам вдалося зберегти лояльність покупців завдяки професійному підходу нашого персоналу. Для нас дуже важливо, щоб покупець відчував себе в магазинах нашої мережі комфортно, тому «Вибір року 2009» дає нам підстави вважати, що ми тримаємо належний рівень. Вибір споживача – це наша глобальна мета. Чим більше людей вибирають «Фокстрот. Техніка для дому», тим більше це підтверджує нашу орієнтацію на клієнта протягом вже 15 років», - сказав в. о. виконавчого директора компанії «Фокстрот. Техніка для дому» Юрій ПОНОМАРЕНКО.

Завдяки багаторівневій методології відбору отримати «Вибір року №1» непросто: переможців визначають за результатами всеукраїнського маркетингового дослідження компанії «TNS Ukraine». Матеріали дослідження подають на розгляд Експертної ради в складі близько 250 осіб, які розглядають якість товарів і послуг. Іміджеве позиціонування та просування товарів і послуг на ринку оцінюють представники провідних рекламних агентств. Свої висновки робить жюрі, до складу якого входять відомі українські артисти, ведучі, спортсмени, представники маркетингових компаній і ЗМІ. А визначає переможців оргкомітет фестивалю-конкурсу.

Гала-концерт, присвячений переможцям і гостям фестивалю-конкурсу, традиційно проводився в НПМ «Україна». Двері палацу були відкриті з 15:30, відвідувачі мали можливість оглянути виставку товарів-учасників. У 17.00 на сцені з`явилися ведучі концерту Сніжана Єгорова та Андрій Доманський, які створювали веселий настрій для гостей. Також в концертній програмі взяли участь групи "Горгішелі", "Крихітка Цахес", "Бумбокс", Стас П’єха, танцював Владислав Яма, здивував своїми номерами еквілібрист Ернест Пальчиков. Кульмінацією події стало феєричне лазерне шоу.

Телевізійну трансляцію концерту можна буде побачити в Новорічну ніч на «5 каналі». Під час гала-концерту методом комп`ютерного відбору випадкових чисел більше 150 глядачів отримали подарунки від компаній-переможців. Власниці квитка (18 ряд 56 місце, Юлії) пощастило стати власницею холодильника від “Фокстрот”. «Дуже приємно дарувати подарунки, а особливо, коли це несподіваний сюрприз. Юлія була дуже здивована і одночасно втішена таким успіхом. Сподіваємося, що новий холодильник стане незамінною деталлю домашнього комфорту», - сказала провідний фахівець з PR компанії "Фокстрот. Техніка для дому" Олена МИХАЙЛІВСЬКА.

Престиж нагороди, отриманої в сьомий раз, стане відмінним стимулом продовжувати впровадження високих стандартів обслуговування в кожному з 205 магазинів мережі.

Довідково. Компанія «Фокстрот. Техніка для дому» була заснована в 1994 році, займається роздрібним продажем аудіо-, відео-, побутової техніки та електроніки в мережевому сегменті. Станом на 16 листопада 2009 року компанія нараховує 268 торгових крапок, з них мережа «Фокстрот. Техніка для дому» - 200 супермаркетів, мережа «FoxMart» - 35 гіпермаркетів, стічні центри «Техношара» - 30, салони «Фокстрот. Цифрова техніка» - 3. Компанія представлена в 102 обласних і районних центрах України, загальна торгова площа об`єктів складає більше 200 000 кв.м. У 2007 році компанія вийшла на міжнародну арену і представлена в Молдові. Частка ринку кінцевого споживання ПТіЕ складає більше 20%.