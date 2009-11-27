Президент Єврокомісії розподілив повноваження між новими комісарами

Брюссель. Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ розподілив повноваження між новими комісарами. Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це Ж.БАРРОЗУ заявив сьогодні на прес-конференції.

“Я переконаний, що я призначив потрібних людей на відповідні посади”, - сказав президент Єврокомісії. Згідно з рішення Ж.БАРОРЗУ, в новому складі Єврокомісії буде 7 віце-президентів, серед них Йоакін АЛМУНЬЯ, який займатиметься питаннями конкуренції, баронеса Кетрін ЕШТОН – шеф європейської дипломатії, Сіїм КАЛЛАС – транспорт, Неелі КРУС – цифрові програми, Вівіан РЕДІНГ – юстиція, фундаментальні права та громадянство, Маруш СЕФКОВІЧ – інтер-інституційні відносини та адміністрація, Антоніо ТАЙАНІ – промисловість та підприємництво.

Мішель БАРНЬЄ став комісаром з питань внутрішнього ринку та послуг, Дачан ЧІОЛОШ – з питань сільського господарства та сільського розвитку, Джон ДАЛЛІ – з питань охорони здоров’я та політики захисту прав споживачів, Маріа ДАМАНАКІ – з морських справ та рибальства, Карел Де ГУХТ – з питань торгівлі, Штефан ФУЛЄ – з питань розширення та Європейської політики сусідства, Йоханнес ХАН – з питань регіональної політики, Конні ХЕДЕГААРД – з питань кліматичних дій, Маір ГУГЕГАНН-КУІНН – з питань досліджень та інновацій, Руміана ЖЕЛЄВА – з питань міжнародної співпраці, гуманітарної допомоги та відповіді на кризи, Януш ЛЕВАНДОВСЬКІ – з бюджету та фінансових програм, Сесілія МАЛЬМСТРЬОМ – з питань внутрішніх справ, Гунтер УТТІНГЕР – з питань енергетики, Андріс ПІБАЛГС – з питань розвитку, Янеш ПОТОЧНІК – з питань захисту навколишнього природного середовища, Оллі РЕН – з економічних та монетарних справ, Альгірдас ШЕМЕТА – з питань оподаткування, митного союзу, аудиту та боротьби з шахрайством, Андрулла ВАССІЛІУ – з питань освіти, культури, мультилінгвізму та молоді.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент голосуватиме за новий склад Єврокомісії у січні.