Народного депутата України, кандидата на пост Президента України Арсенія ЯЦЕНЮКА обрано лідером партії «Фронт змін».

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийняв позачерговий з’їзд партії «Фронт змін».

За дане рішення проголосували одноголосно всі делегати з’їзду.

Після обрання один з лідерів партії Андрій ІВАНЧУК подарував А.ЯЦЕНЮКУ гайковий ключ і при цьому зазначив: «Закрутіть гайки і допоможіть нормально жити країні».

У відповідь А.ЯЦЕНЮК зазначив, що «все буде працювати навіть краще, як швейцарські годинники, всі гайки будуть закручені».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що партія «Фронт змін» - «це не бізнес-проект, це не політичний проект, це не проект, який передбачає – дали гроші і стали чи то депутатом, чи то міністром, чи отримали можливість роздавати державні блага». «Таких партій в Україні вистачає, такі партії це наші політичні опоненти – це БЮТ та Партія регіонів», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, що він не хоче бути таким, які ці партії, і буде боротися з політичними опонентами. «Вони – антидержавницька змова, вони партії, які зруйнували Українську державу», - сказав він. При цьому А.ЯЦЕНЮК наголосив: «І я очолю контрреволюцію».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що партія «Фронт змін» буде державницькою. «Ми не ліві і не праві, ми державники», - додав він. За його словами, «ми будемо застосовувати всі засоби і методи для того, щоб Україна відбулася, щоб мала свою державу, а не просто територію і гімн та герб».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що відмовив усім, хто пропонував йому приєднатися до старої політичної системи. «Стояли черги з чемоданами, олігархами і всіма іншими принадами», - додав А.ЯЦЕНЮК.

Він наголосив, що державна влада в Україні буде «націоналізована і буде належати 46 мільйонам українців».

Він підкреслив, що «номера в списку партії не продаються». За його словами, якби було інакше, то «ви б бачили як сидять за мною кілька олігархів».

Перед членами партії він поставив основні завдання – виховання нової «касти державних управлінців» та переконати «46 мільйонів українців, що ми не меншовартісна нація».

На з’їзді серед тих, хто виступав на підтримку А.ЯЦЕНЮКА, був колишній заступник міністра внутрішніх справ Володимир ХОМЕНКО, а також генеральний директор миколаївського суднобудівного заводу «Океан» Микола РОМАНЧУК.

Партія «Фронт змін» підтримала А.ЯЦЕНЮКА як кандидата на пост Президента України.