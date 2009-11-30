Тігіпко: новий Митний союз РФ, Білорусі, Казахстану вигідний України

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО вважає, що створення Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану відкриває для нашої держави нові можливості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував підписання в Мінську документів про створення з 1 січня 2010 року Митного союзу трьох держав. З 1 липня наступного року діятиме єдиний митний тариф в торгівлі з третіми країнами.

На думку С.ТІГІПКА, митна інтеграція Росії, Білорусі та Казахстану створює реальність, якою не Україна не може нехтувати.

«Хай би як хтось ставився до інтеграційних процесів на пострадянському просторі, підписані в Мінську угоди означають нові правила гри – принаймні, для українських експортерів. І Росія, і Білорусь, і Казахстан є нашими важливими торговельними партнерами. Уніфікація їхньої митної політики потребуватиме від нас активнішого діалогу з усіма трьома столицями», – зазначив С.ТІГІПКО.

За його словами, якщо Митний союз запрацює на повну силу, Україна опиниться між двома інтегрованими торговельно-економічними просторами на Захід і Схід від її кордонів. Це відкриває для нашої держави нові можливості.

«Якщо ми створимо зону вільної торгівлі з ЄС і доб’ємося зведення вилучень з режиму вільної торгівлі з Росією хоча б тільки до нафти й газу, то Україна зможе повною мірою використовувати потенціал певного м’якого офшору на стику двох митних союзів, що привабить дуже багато компаній», – підкреслив С.ТІГІПКО.