Вінського обрано головою партії "Народна влада"

Лідера народно-патріотичного об`єднання "За демократію та справедливість" Йосипа ВІНСЬКОГО сьогодні обрано головою партії "Народна влада".

Як повідомили УНІАН в прес-службі цієї організації, таке рішення було ухвалено 28 листопада на третьому з’їзді партії "Народна влада".

З’їзд також обрав нові керівні органи партії та затвердив нову партійну програму.

"Всі основні партії сьогоднішньої України - створені або куплені олігархами і захищають їхні інтереси. Єдиний вихід з цієї ситуації - змінити всю нинішню систему, розірвавши ланцюжок "олігархи - політика - влада - держава", - сказав Й.ВІНСЬКИЙ, виступаючи перед делегатами з’їзду.

Відповідно до ухваленої на з’їзді програми, метою партії "Народна влада" є розбудова демократичної і справедливої України без олігархів.

Зокрема, програма народників декларує такі цілі, як створення нової ринково-планової економіки, за якої держава прогнозує розвиток економіки і суспільства на 10 і більше років наперед, а також зосередження в руках держави 20-30 ключових монополій.

Серед цілій парті також є націоналізація стратегічних підприємств, приватизованих у протизаконний спосіб, повернення в державну власність шляхом викупу тих підприємств, які були приватизовані за безцінь. Але, наголошується в програмі, націоналізація не торкнеться жодного підприємства, яке було збудоване "з нуля" приватним бізнесом.

Партія також вважає за необхідне ліквідувати величезний розрив у рівні доходів між кількома тисячами надбагатих і мільйонами бідних громадян за допомогою механізмів перерозподілу. "Соціальна справедливість – одна з найважливіших умов для успішного розвитку України. Розрив у доходах між найбагатшими і найбіднішими прошарками населення країни буде поступово скорочуватися і становитиме не 1:40, як сьогодні в Україні, а 1:5 - 1:6, як це є зараз у більшості європейських країн", - йдеться у програмі партії.

Крім того, "Народна влада" планує запровадити конституційну норму про обов`язкову погодинну оплату праці. "Розмір мінімальних зарплат і пенсій за жодних умов не буде меншим за прожитковий мінімум", - наголошується у програмі.

"Сучасна Україна демонструє не розвиток, а глибоку деградацію, перетворившись на країну зі зруйнованою економікою та бідним народом. Основна причина подібного стану речей в сучасній України полягає в тому, що держава і влада працюють на вузьке коло олігархів і кланів, а не на все суспільство, вбиваючи тим самим головні принципи здорового суспільства: право й справедливість. Ми докладемо всіх зусиль, щоб побудувати таку країну, на яку заслуговує наш народ: без корупції та свавілля владних чиновників і суддів, з достойним рівнем життя та рівними можливостями для всіх, з турботою держави про кожного і з відповідальністю кожного перед державою. За нами правда, ми обов’язково переможемо!", - заявив Й.ВІНСЬКИЙ.