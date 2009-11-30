Яценюк: Тимошенко і Янукович "купуватимуть" виборців

Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що вибори-2010 – останній шанс для Юлії ТИМОШЕНКО та Віктора ЯНУКОВИЧА залишитися при владі, тому вони підуть на все, в тому числі на підкуп виборців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ЯЦЕНЮКА, про це він заявив у неділю, 29 листопада під час мітингу-телемосту між Горлівкою та десятьма іншими містами Донецької області.

«Та я не маю сумнівів, що крастимуть голоси, що будуть підкуповувати (виборчу) комісію. Я не маю сумніву, що вам пропонуватимуть гроші», - сказав політик.

«Ви ж зрозумійте, що для ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧА це – останній шанс (залишитися при владі). Тільки цей шанс – у ваших руках. Пам’ятаєте казку: там у Кощія була така голочка в яйці. Ця голочка – у ваших руках, вона у вас. Вирішіть проблему з Кощієм та Бабою Ягою», - звернувся до виборців А.ЯЦЕНЮК.