Литвин: не потрібно представляти повторно проект держбюджету-2010

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не бачить необхідності у повторному представленні урядом проекту державного бюджету на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на прес-конференції.

Він зазначив, що цього тижня парламент не розглядатиме проект бюджету на наступний рік, оскільки лише в четвер проект має надійти у ВР з Кабінету міністрів.

В.ЛИТВИН наголосив, що уряд уже представляв проект бюджету, а те, що під час його представлення у ВР були присутні не всі членів Кабміну, «то це, очевидно, прорахунок».

Він вважає, що «немає потреби в повторному представленні бюджету». Разом із тим спікер додав: «Якщо комітети та фракції вважатимуть, що необхідно по-новому представляти бюджет, то, я думаю, що уряд на це охоче піде, бо там, відповідно до регламенту, півдня можна використати сповна трибуну».

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада Верховна Рада України ухвалила постанову “Про повернення на доопрацювання проекту закону України про державний бюджет України на 2010 рік”. “За” проголосував 241 із 433 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

За дане рішення проголосували майже у повному складі фракції Партії регіонів, КПУ та Блоку Литвина, а також 23 народних депутати від НУ-НС. Не голосувала у повному складі фракція БЮТ.

Даною постановою передбачено повернути Кабінету міністрів на доопрацювання проект держбюджету-2010 “з метою приведення у відповідність до вимог Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України від 20 жовтня 2009 року “Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати” та інших законів України.