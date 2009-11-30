Вперше в СНД випущено професійний навчальний Форекс-фільм високого рівня, відзначають в компанії «FOREX MMCIS group». Презентація фільму відбулася сьогодні на сайті www.forex-mmcis-film.ru

Фільм покликаний допомогти новачкам розібратися в основах ринку Форекс, дізнатися про його історію, навчитися користуватися основними поняттями Форекс і працювати з торговою платформою MetaTrader 4.

«Переглянувши фільм, ви навчитеся застосовувати на практиці одержані знання, а також разом з ведучим пройдете від початку до кінця процес реєстрації на сайті forex-mmcis.ru, що дасть вам доступ до центру управління вашим Форекс-бізнесом – вашого особистого кабінету», - відзначають творці фільму.

Оскільки реальний дохід ви зможете одержувати тільки від реальної торгівлі, то і без внесення депозиту не обійтися. Фільм наочно покаже, як це зробити.

Автори Форекс-фільму вважають, що «один раз побачити – краще, ніж сто разів почути або прочитати, тому і користі від 56 хвилин, які ви витратите на перегляд фільму, буде більше, ніж від довгих годин, проведених за читанням розумних книг і слуханням нудних лекцій про Форекс».