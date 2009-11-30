Передноворічні перевтілення Stoletov

Кожній культурі, кожній країні і кожній нації властиві різні смаки і переваги. Наприклад, англійці, стримані і дуже практичні люди, люблять у всьому порядок і отримали репутацію консерваторів, а тому дуже постійні. Їх улюбленим напоєм ось вже впродовж трьох столітть залишається джин і, звичайно ж, віскі. Мексиканці віддають перевагу текілі, на Кубі цінують ром, а Росія і Україна своїм національним напоєм по праву вважає «біленьку», тобто - горілку. Серед найбільш популярних торгових марок на вітчизняному ринку ось вже більше п`яти років залишається ТМ Stoletov, яка цього року вкотре піднесла сюрприз своїм шанувальникам.

Як вважають виробники Stoletov - такою багатою історією як «біленька» навряд чи зможе похвалитися будь-який інший напій. І саме тому слід завжди залишатися цікавими для покупця, щоб відповідати іміджу цього продукту.

Свій шлях горілка починає ще в 15 столітті, а за часів Катерини II вона вважалася найбільш елітарним напоєм в світі. І до сьогоднішнього дня не посперечаєшся з тим фактом, що саме горілка залишається найчистішим напоєм, оскільки містить менше сивушних масел. Але, а якщо говорити про традиції пиття і те, наскільки вона популярна за межами СНД, то тут взагалі окрема історія. Горілка настільки закріпилася в свідомості іноземців, як наш національний напій, колоритний, яскравий, з багатими традиціями, що багато хто їде до нас, щоб покуштувати біленьку, після чого поїздка для них стає не просто спогадом на все життя, а потрясінням, наслідки якого переслідуватимуть іноземного гостя до кінця днів його. До речі в Росії вже діє не один музей горілки.

Вітчизняна торгова марка Stoletov, виробництво якої зосереджено в 40 кілометрах від Дніпропетровська в місті Синельниково, впродовж п`яти років є улюбленим напоєм українського покупця, без якої не обходиться жодне гуляння або просто зустріч друзів. Висока якість горілки обумовлена декількома чинниками, які є незмінною аксіомою для виробника Stoletov. По-перше, виробництво здійснюється на найсучаснішому і високотехнологічному підприємстві, оснащеному італійським устаткуванням. Остання модернізація устаткування і збільшення потужності заводу (збільшилася вдвічі!) були проведені весною 2008 року. По-друге, велика увага приділяється спирту і воді, а саме, постачальником спирту є один з кращих спіртзаводів в Україні - Новоселівській спиртзавод. Фільтрація води проходить самотоком - суміш протікає через вугільні колони під природним тиском з висоти 12 метрів, тим самим не порушується структура, вона залишається «непошкодженою». По-третє - це унікальна особливість Stoletov, над якою працював не один технолог - озонування! Озонування - це сучасна технологія (до речі, дуже поширена на Заході) що додає горілці надзвичайну м`якість.

Торговий Дім АРДА, виробник ТМ Stoletov постійно удосконалює не тільки вміст, але і пляшку. Так, наслідуючи останні модні тенденції, бажаючи зробити «обгортку» яскравішою, а пляшку ще захищенішою, Stoletov в кінці 2009 року поставить на полиці магазинів пляшки з новим концептом дизайну етикетки і технологічнішим ковпачком. Тепер це яскрава і привертаюча увагу етикетка і ковпачок з індикатором розтину. «Ми враховуємо потреби нашого покупця і, прагнемо активно реагувати на зовнішні і внутрішні зміни ринку, - говорить бренд-менеджер ТМ Stoletov Владислав Христенко, - ми робимо наш продукт не тільки високоякісним, але працюємо над тим, щоб вигідніше позиціонувати наш бренд, оновлюючи дизайн і роблячи його по-сучасному стильним і захищеним. Це дозволить вивести його на новий вектор розвитку, підсилити, і акцентувати увагу споживачів ТМ Stoletov. Упевнений, що ці зміни доведуться всім на смак, - відзначив Влад».