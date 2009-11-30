3-6 грудня в Києві відбудеться головний ювелірний форум України

З 3 по 6 грудня в Києві в столичному виставковому центрі «Київ Експо Плаза» відбудеться «Ювелір Експо Україна 2009». Про це УНИАН повідомили в прес-службі виставкового центру.

Організаторами заходу виступають АТ «Київський міжнародний контрактовий ярмарок» та Асоціація ювелірів України.

Традиційно на форумі експонуватимуться найкращі ювелірні вироби, які втілюють традиції та сучасні тенденції. Як зазначають у прес-службі, асортимент представлених на виставці «Ювелір Експо Україна» виробів спрямований на задоволення різноманітних смаків – від класичного до авангардного.

Основною метою ювелірного форуму організатори назвали підтримку вітчизняних виробників, сприяння знайомству з кращими представниками ювелірної галузі та сприяння налагодженню ділових та професійних контактів. Крім цього, форум надасть можливість для пошуку нових рішень та ідей розвитку ринку, ознайомлення з світовими тенденціями, які представляють закордонні учасники.

«Головне – це багаторічна робота, спрямована на підвищення довіри потенційних покупців до українських ювелірних виробів. І ця робота вже має свої результати: щосезону в рамках виставки «Ювелір Експо Україна» укладається багато контрактів, в тому числі й міжнародних. Кияни з нетерпінням чекають відкриття наступного свята блиску, майстерності і таланту та можливості придбати на виставці ювелірні прикраси, що їм сподобалися, за цінами заводів-виробників», - зазначили у прес-службі.

Разом із тим у прес-службі відзначили значне зростання кількості професійних відвідувачів виставки «Ювелір Експо Україна», багатий асортимент новинок на стендах, а також високий рівень організації і проведення виставки.

Цього разу в рамках форуму відбудеться Всеукраїнський конкурс «Краща ювелірна прикраса 2009».

«Усі конкурсні роботи відрізняються цікавими задумками та високою якістю виконання ювелірних прикрас. Представлені вироби особливо цікаві тим, хто цінує унікальність та неповторність прикраси, хто бажає ознайомитися з дизайнерськими розробками та їх втіленням у авторські вироби», - зазначають у прес-службі.

В рамках форуму відбудуться семінари, підготовлені компаніями-учасницями виставок.

Як зазначають у прес-службі, заходи форуму будуть цікавими не лише фахівцям ювелірної галузі, але й усім, хто цікавиться сучасними тенденціями в ювелірній моді.

Кращі конкурсні роботи будуть відзначені, а їх автори нагороджені призами та дипломами лауреатів.

Нагородження лауреатів конкурсу відбудеться 5 грудня о 12 годині у першому павільйоні виставкового центру «Київ Експо Плаза» (вул. Салютна, 2б, станція метро «Нивки»). Організатори запрошують на нагородження усіх небайдужих до вишуканих ювелірних виробів.

Детальну інформацію про виставку можна отримати у Дирекції виставки «ЮВЕЛІР ЕКСПО УКРАЇНА», тел. (044) 461-93-43, 490-62-19, 490-62-21.

Для отримання безкоштовного запрошення на відвідування виставки необхідно зареєструватись на сайті www.jewellerexpo.kiev.ua.