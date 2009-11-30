ГК «Петрус» стала партнером «Параду Ляльок 2009. Політики»

ГК «Петрус» стала партнером Добродійного аукціону “Парад Ляльок 2009. Політики”. Про це УНІАН повідомив голова прес-служби ГК «Петрус» Олександр ПЕТРУЛЕНКОВ.

Повідомляють, що 25 листопада відбудеться добродійний аукціон «Парад ляльок 2009. Політики». Відомі політичні діячі будуть представлені у форматі ексклюзивної ляльки з висотою до 63 см, ручної роботи від художника авторських ляльок Олени КУЗНЄЦОВОЇ. Будуть представлені ляльки-політики: Володимир Литвин (Безсоння), Арсеній Яценюк (Звіздар), Віктор Янукович (Справжній полковник), Леонід Черновецький (Вертолітники), Віктор Ющенко (Роздуми), Сергій Тігіпко (Оптиміст) і Юля Тимошенко.

Кожна лялька-політик буде представлена в своєму оригінальному образі під розповідь і супровідне відео, звернення політика або особисту присутність.

Всі отримані кошти спрямують на будівництво дитячого реабілітаційного центру в місті Ірпінь.

Добродійний партнер: Всеукраїнський добродійний фонд «Зоряна мрія».

Засновники ГК „Петрус ” – Микола Петренко і Людмила Русаліна - бачать соціальну місію своєї компанії не тільки в розвитку національного виробництва, створенні нових робочих місць, але й у розвитку спорту, підтримці важливих суспільних, добродійних, духовних і культурних починів.

ГК «Петрус» виступала співорганізатором і меценатом «Днів Європи в Україні», "Днів Києво-Печерської Лаври в Парижі", «Віденського балу», видання в Україні книги Сандри Руловс "Перша леді Грузії. Розповідь ідеалістки", «Днів України в Греції», «Днів України в Монако» і багатьох інших проектів. Будівництво нової церкви в Чернігівській області і допомога Києво-Печерській Лаврі в зведенні Кафедрального Свято-Воскресенського собору – нові проекти, ініційовані засновниками «Петрус» на найближчу перспективу.