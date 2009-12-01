Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО наголошує, що в Україні необхідно забезпечити державну підтримку суднобудівної галузі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це він сказав на брифінгу під час відвідування заводу «Приморець» у смт Приморський біля Феодосії. Це єдине в Україні суднобудівне підприємство, яке працює з кольоровими металами.

«Майже в усіх країнах світу суднобудування має податкові пільги. У нас же їх скасували кілька років тому, – підкреслив С.ТІГІПКО. – Це високі технології, а високі технології потребують підтримки держави».

Окрім того, він наголосив на необхідності вирішувати проблему з поверненням ПДВ підприємствам-експортерам.

«Врешті-решт, ми маємо відмовитися від цього найбільш корумпованого податку, оскільки він душить наших експортерів, та замінити його на податок з продажу. Держава повинна стимулювати експорт високотехнологічної продукції», – сказав С.ТІГІПКО і додав, що затримки з відшкодуванням експортного ПДВ роблять українського виробника менш конкурентоспроможним на зовнішніх ринках.