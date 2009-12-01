Вперше кандидати кажуть про згортання демпроцесів

Вперше в історії України кандидати в Президенти обіцяють не поглиблення демократичних процесів, а їх згортання. Таку думку висловив директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО на прес-конференції в Рівному.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, К.БОНДАРЕНКО охарактеризував нинішню президентську кампанію і звернув увагу на можливі ризики для України наступного року.

«Головне питання порядку денного нинішньої виборчої кампанії – питання наведення ладу в країні», - констатував політолог. На його думку, практично всі політичні сили пропонують сьогодні своє бачення розвитку України, і практично кожний з кандидатів на пост Президента України обіцяє, що у разі його обрання на вищий державний пост він зробить крок назад від нинішніх стандартів демократії. «Вперше в історії України кандидати в Президенти обіцяють не поглиблення демократичних процесів, а їх згортання. І зрозуміло, чому», - зазначив він.

«Віктор ЮЩЕНКО впродовж п`яти років перебування на посту Президента не міг зрозуміти однієї особливості: демократія – це не вседозволеність, а, перш за все, відповідальність», - вважає політолог.

За його словами, саме тому у нас в країні почалися процеси, які – за умови збереження нинішніх тенденцій – ризикують стати незворотними. «Ми живемо за часів охлократії і популізму. Як показав світовий досвід, такі процеси передують встановленню диктатур і фашистських режимів», - зазначив К.БОНДАРЕНКО.

На його думку, наступний Президент буде вимушений йти на непопулярні кроки в політиці – заради порятунку країни, зміцнення держави і якісних змін в економіці. Він нагадав, що Юрій ГОРЛИ-ГОРСЬКИЙ в 1932 році написав роман «Ave, Dictator!». «Здається, настав час перевидати цей роман – у всякому разі, його назва актуалізується», - вважає К.БОНДАРЕНКО.

Він нагадав своє висловлювання, що основна боротьба за президентський пост розгорнулася сьогодні між Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і Юлією ТИМОШЕНКО. Інші кандидати відстають від лідерів з істотним відривом. Саме В.ЯНУКОВИЧ або Ю.ТИМОШЕНКО, на думку політолога, мають всі шанси очолювати Україну наступні п`ять років.

«В.ЯНУКОВИЧ продовжує залишатися лідером електоральних симпатій. Проте ситуація всередині Партії регіонів – неоднозначна. Вже сьогодні в українській політиці почалася «війна за регіональний спадок» - за принципом середньовічних воєн за іспанський або австрійський спадок», - вважає політолог.

Як зазначив К.БОНДАРЕНКО, цілий ряд політиків, розуміючи, що завтра В.ЯНУКОВИЧ залишить пост лідера Партії регіонів (або ставши Президентом, або програвши вибори), почали думати про те, як би очолити «безгоспну» партію. «Тим часом, у самій партії зріє розкол на три групи. І у разі, якщо ЯНУКОВИЧ не стане Президентом, Партія регіонів може вже наступного року припинити своє існування», - вважає К.БОНДАРЕНКО.

При цьому він зазначив, що сам лідер Партії регіонів намагається заручитися підтримкою нинішнього Президента Віктора ЮЩЕНКА. «В історії бували випадки, коли закляті опоненти ставали друзями. Сьогодні ми відзначаємо, що В.ЮЩЕНКО перетворився практично на довірену особу В.ЯНУКОВИЧА, оскільки і обох є спільна загроза – Ю.ТИМОШЕНКО. ЯНУКОВИЧ і ЮЩЕНКО створили тандем не менш колоритний, ніж тандем МЕДВЕДЄВ-ПУТІН у Росії», - вважає політолог.

На його думку, сьогодні опоненти Ю.ТИМОШЕНКО використовують проти прем`єра три основні прийоми. «По-перше, звинувачення в тому, що вона хотіла покласти в кишеню 1 мільярд гривень бюджетних коштів, які уряд мав пустити на розвиток системи охорони здоров`я. По-друге, що Ю.ТИМОШЕНКО намагається позбавити пільг соціально уразливі верстви населення і малозабезпечених громадян. По-третє, розповсюджується інформація про те, що у ТИМОШЕНКО почався серйозний обвал рейтингів і вона практично удвічі відстає від В.ЯНУКОВИЧА. При цьому соціологічні дослідження, що проводилися Інститутом Горшеніна, не відзначили цього обвалу: рейтинг Ю.ТИМОШЕНКО продовжує перевищувати 20%», - вважає К.БОНДАРЕНКО.

Щодо політиків «з першої ліги», таких як Сергій ТІГІПКО, Арсеній ЯЦЕНЮК, Володимир ЛИТВИН і Олег ТЯГНИБОК, політолог висловився так: «Сьогодні кожний з них переслідує свою мету і готує гру на період після президентських виборів. У кожного з них – від 3% до 7% голосів, що робить цих кандидатів привабливими з погляду політичних інвестицій. Їхня участь в президентських виборах – це прагнення забезпечити собі стабільне парламентське життя і присутність у місцевих органах влади».

К.БОНДАРЕНКО вважає, що наступний рік буде важким – набагато важчим, ніж поточний. «Річ у тому, що за рік до виборів починає вмирати економіка. Якщо нас чекає рік перманентних виборів, то я боюся уявити, що станеться з нашою економічною системою», - зазначив він.