Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить Хорватію підтримати адаптацію України до стандартів ЄС та проведення політики євроатлантичної інтеграції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав під час зустріч з головою Хорватського Сабору (Парламенту) Лукою БЕБИЧЕМ, який перебуває з робочим візитом в Україні.

В.ЮЩЕНКО відзначив динамічний характер українсько-хорватського політичного діалогу на рівні глав держав та парламентів обох країн. «Ми маємо прекрасну взаємну політику, якою можемо пишатися», – сказав Президент, акцентувавши увагу на спільності культурних та історичних витоків двох націй.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що Україна і Хорватія об’єднані й спільним баченням власного майбутнього – втілення європейських прагнень. Відтак Україна зацікавлена в обміні досвідом, підтримці в адаптації до стандартів ЄС та проведенні політики євроатлантичної інтеграції. «Я просив би Вашу країну всіляко підтримати цей напрямок», – сказав Президент. За його оцінкою, Україна має позитивну динаміку відносин з ЄС і напередодні чергового саміту близька до підписання угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі.

Окрему увагу Президент приділив питанню подальшої лібералізації візового режиму між Україною і Хорватією.

Пославшись на показники активного розвитку двосторонньої торгівлі з Хорватією у попередні роки, Президент підкреслив необхідність активізації спільної роботи з метою подолання наслідків фінансово-економічної кризи, що негативно відбилася на обсягах взаємної торгівлі у 2009 році. В.ЮЩЕНКО відзначив перспективи реалізації спільних взаємовигідних проектів, зокрема у рамках підготовки до проведення в Україні Євро-2012.

Глава держави також обговорив з Л.БЕБИЧЕМ питання забезпечення потреб української громади в Хорватії та висловив вдячність хорватській стороні за підтримку українців, які проживають у Хорватії.

Під час зустрічі В.ЮЩЕНКО звернувся з проханням підтримати міжнародні зусилля України щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу та дати оцінки цій трагічній події у парламенті Хорватії. «Сподіваюся, це питання Ви піднімете у парламенті і підтримаєте нашу націю», – сказав В.ЮЩЕНКО.

З української сторони у зустрічі взяли участь заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК, керівник апарату Верховної Ради Валентин ЗАЙЧУК, заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЄЄВ, Надзвичайний і Повноважний посол України у Хорватії Борис ЗАЙЧУК.

*** У 2008 році обсяг торгівлі між Україною і Хорватією склав 266 млн. дол. США, що на 55% більше, ніж у 2007 році, у тому числі експорт збільшився на 74% і становив 188,6 млн. дол. США, імпорт збільшився на 21% - до 77,4 млн. дол. США.

Водночас криза негативно вплинула на показники торгівлі у поточному році. За 9 місяців цього року обсяги торгівлі між Україною та Хорватією склали лише 49 млн. дол. США (менше на 79% порівняно з відповідним періодом минулого року). При цьому експорт скоротився до 14 млн. дол. США (зменшення на 92%), імпорт – до 35 млн. дол. США (зменшення на 52%).