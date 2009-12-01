Вибори Президента будуть проведені чесно і законно

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що у січні 2010 року в Україні - у чіткій відповідності до чинного законодавства - відбудуться прозорі чесні та демократичні вибори глави держави.

Про це він заявив в інтерв’ю міжнародному каналу новин «Франс 24», повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

«У мене немає сумніву, що вибори в січні будуть проведені чесно і законно», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також висловив переконання, що лідер нації, насамперед, має проводити політику, яка відповідає національним інтересам і працюватиме на перспективу та гідне майбутнє країни.

«Переконаний, що лідер нації завжди повинен йти на півкорпуса вперед. Якщо він державник, він буде проводити той курс, який потрібен нації, якого не можна досягти з сьогодні на сьогодні, але який є доленосним на роки чи десятиліття утвердження державності, незалежності. Тому я є державником. Мій вибір - формування державницької політики, яка закріплює українську незалежність і український суверенітет», - сказав В.ЮЩЕНКО.

За даними прес-служби, інтерв’ю з В.ЮЩЕНКОМ вийде в ефір наступного тижня у програмі «Інтерв’ю з Франс 24». Випуск програми здійснюється щоденно о 21.45 та ретранслюється 5 разів впродовж доби.