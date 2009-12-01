Україні вигідно мати справу з сильним Євросоюзом

Кандидат у президенти Сергій ТІГІПКО переконаний, що Україні вигідно мати справу з сильним Європейським Союзом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував набуття чинності Лісабонським договором, який є базовою угодою, що зміцнює наднаціональні інститути Європейського Союзу. Відтепер більшість питань у Раді ЄС будуть вирішуватися кваліфікованою більшістю, а не консенсусом. При цьому виключається можливість накладення вето однією країною. Значно зростає роль Європейського парламенту, запроваджуються посади президента Європейської Ради і верховного представника ЄС з міжнародних справ.

«У найближчі десять років розвиток ЄС йтиме вглиб, а не вшир», - сказав С.ТІГІПКО.

«Ми звикли під терміном «європейська інтеграція» розуміти розширення ЄС. Але самі європейці завжди мали на увазі процес усунення бар’єрів для вільного руху товарів, людей, капіталів та технологій, а також створення єдиного правового поля. В останні десять років цей процес буксував – Євросоюз приймав, а потім вбудовував у свою структуру нових членів. Тепер ЄС буде знову займатися рухом до більшої керованості та кращої координації роботи 27 національних урядів. Йому буде не до розширення», – зазначив С.ТІГІПКО.

Він звернув увагу на те, що Україні легше мати справу з консолідованим інтеграційним об’єднанням, ніж майже з трьома десятками окремих держав. Зокрема, потрібно добиватися того, щоб обіцянки спростити візовий режим, які даються від імені Союзу, неухильно виконувалися всіма його членами, незалежно від того, хто більше, а хто менше любить українців, сказав С.ТІГІПКО.

«Європейці подають нам хороший приклад того, що не варто фарбувати фасад будівлі, в якій не зведені стіни. Нам потрібно спочатку закінчити побудову держави, а потім кудись інтегруватися», – підкреслив він.