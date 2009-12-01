На Борщагівському хімфармзаводі почали випуск ліків для екстреної профілактики грипу

На Борщагівському хіміко-фармацевтичному заводі (БХВЗ) розпочали випуск нового противірусного препарату «Альтабор».

Про це йдеться на головному сайті БХВЗ.

Гостра ситуація, пов’язана з розвитком епідемії грипу, не залишила байдужим жодного з українців. І невідомо, що нас очікує з приходом зими. Тому, експерти з лікування проаналізували ситуацію і дали нову пораду, як вберегти не лише себе, а всю свою родину.

Епідемія залишила небагато шансів уберегтися від захворювання. Сучасний ритм життя не дозволив повністю сконцентруватися на захисті свого організму, і головним фактором поширення захворювань стала неувага українців до прояву перших симптомів: температура до 39, головний біль, ломота в суглобах…

Відомо, що проміжок від моменту попадання вірусу грипу в організм і до моменту появи перших симптомів дуже короткий — рахунок йде на години. В цьому випадку зупинити вірус і не дати захворіти дозволяють тільки спеціальні противірусні препарати — індуктори інтерферону (білок, який допомагає клітині впоратися з вірусом). Вони пригнічують розмноження вірусу ще на початковій стадії, коли людина відчуває, що ось-ось захворює. Тому оперативність, вважають експерти, максимально важлива: щойно ви відчули небезпечні симптоми – дійте негайно, тоді шанс не захворіти зростає.

Експерти лікування дістали висновку: найбільш збалансованим і сучасним натуральним препаратом, що забезпечує екстрену профілактику ГРВІ та грипу є "Альтабор". На відміну від багатьох ліків, "Альтабор" є цілком безпечним та базується на натуральних складниках, які не викликають побічних ефектів. Він не впливає на діяльність нирок і печінки.

Отже, аби вберегтися від грипу та ГРВІ - прислухайтесь до власного організму і пам‘ятайте про "Альтабор" – противірусний препарат, який допоможе Вам побороти грип. Бережіть себе та обов’язково проконсультуйтеся з лікарем перед вживанням будь-яких ліків.