Анонс на 2 грудня

- Формат роботи ЗМІ під час Державного візиту в Україну Президента Бразилії Луїса Інасіо Лула да Сілва. Акредитацію ЗМІ проводить Прес-служба Президента до 17.00 1 грудня за телефонами: 255-74-02, 255 78 44, 255-63-18

9-30 - церемонія зустрічі (вул. Банкова, 10, ганок Будинку Городецького). Телеоператори та фотографи запрошуються на 8.30 для проходження контролю на безпеку. Вхід - з боку вул. Інститутської.

9-50 - зустріч Президента України і Президента Бразилії у вузькому колі (вул. Банкова, 10, Будинок Городецького). Акредитація обмежена. Працює особиста преса.

10-30 - українсько-бразильські переговори у розширеному складі (там же). Акредитація обмежена. Працює особиста преса.

11-00 - церемонія обміну державними нагородами. (там же). Акредитація обмежена. Працюють оператори, фотографи.

11-10 - церемонія підписання двосторонніх документів (там же). Акредитація обмежена. Працюють оператори, фотографи.

11-20 - зустріч Президента України та Президента Бразилії з представниками ЗМІ (там же). Акредитація обмежена до 50 осіб. Журналісти запрошуються на 10.30 для проходження контролю на безпеку. Вхід - з боку вул. Інститутської.

13-40 - церемонія покладання квіткових композицій до Меморіалу пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років. (вул. Мазепи, 15а). Телеоператори та фотографи запрошуються на 13.00 для проходження контролю на безпеку.

15-10 - участь Президентів України та Бразилії в українсько-бразильському бізнес-форумі (ТПП України). Представники ЗМІ запрошуються на 14.00 для проходження контролю на безпеку.

10-00 - Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Вхід до Будинку Уряду – з вул. Грушевського, 12/2, 1-й та 3-й під’їзди, 7-й поверх.

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10-00 - Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України (вул..Грушевського, 5). Вхід за картками акредитації.

10-00 - У Міністерстві ЖКГ відбудеться прес-конференція і круглий стіл на тему «Економне тепло: як заощадити газ». Учасники: І.Запатріна, заступник міністра ЖКГ; Д.Чубенко, президент Асоціації МАТЕК, радник міністра ЖКГ; В.Дейнеко, академік НАНУ; І.Сліпець, директор Асоціації «Укртеплотехніка»; А.Артазей, член Ради Асоціації «Укртеплотехніка», А.Долинський, директор Інституту технічної теплофізики НАНУ; С.Бабак, керівник групи радників Міністра ЖКГ та інші (вул. Димитрова, 24, конференц-зал).

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10-00 - Відбудеться засідання постійної комісії Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури (вул..Хрещатик, 36, 4-й поверх, зал засідань);

10-00 відбудеться засідання постійної комісії Київради з питань власності (вул..Хрещатик, 36, 5-й поверх, зал засідань).

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10-00 - Розпочне роботу Заключна конференція «Внесок проекту в реформування ПТО в Україні – Модернізація підготовки робітничих ресурсів». Мета конференції - Представлення і обговорення внеску Українсько-німецького проекту «Реформа професійно-технічної освіти з урахуванням енергоефективності» в модернізацію підготовки робітничих ресурсів України (Федерація роботодавців України, вул. М.Коцюбинського,1, 4 поверх, конференц-зал).

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10-30 - Круглий стіл на тему: «Національна економічна стратегія: визначення пріоритетів». Організатори – УСПП та Всеукраїнська спілка вчених-економістів. Учасники: президент УСПП України Анатолій Кінах, голова ВСВЕ Олександр Кендюхов, академіки НАНУ Валерій Геєць та Юрій Пахомов та інші (УСПП, вул. Хрещатик, 34, 3 поверх, конференц-зал).Потрібна акредитація. Телефони: 279-74-80, 097-936-75-10.

11-00 - В медіа-холдингу «Главред-медіа» відбудеться прес-конференція на тему: «Демаркація українсько-російського кордону: загрози для національної безпеки, перспективи вирішення проблеми». Учасники: директор програм політичного аналізу та безпеки Міжнародного центру перспективних досліджень Віктор Чумак; державний експерт Інституту досліджень проблем державної безпеки Галина Яв орська (вул.Стрітенська, 2/8).

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12-00 - Відбудеться засідання прес-клубу Міжнародної організації праці (МОТ) на тему: «Як нова модель працевлаштування та забезпечення зайнятості для людей з інвалідністю може гарантувати умови гідної праці». Учасники: Рікарда Рігер, директор Представництва ПРООН в Україні; Василь Костриця, Національний координатор Міжнародної організації праці (МОП) в Україні; Валерій Сушкевич, голова Комітету ВОУ у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, Голова Національної Асамблеї інвалідів України; Володимир Галицький, директор Державного центру зайнятості України; Василь Надрага, ген.директор Федерації роботодавців України та інші (Київський міський центр зайнятості вул. Жилянська, 47б, 1 поверх).

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12-00- Відбудеться офіційне відкриття Міжнародного форуму ресторанно-готельного бізнесу та кейтерінгу 2009 та виставки Вендінг Експо Україна 2009. Організатор - АТ "Київський міжнародний контрактовий ярмарок". (Виставковий комплекс «Київ Експо Плаза», павільйон № 3, вул. Салютна, 2-б).

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12-00 - У Києві, на річці Десенка відбудеться зариблення аборигенними видами риб. Зариблення буде відбуватись поблизу с. Троєщина ( Деснянський р-н). Зариблення аборигенними видами риб (річкова щука та сріблястий карась) буде проводитись за кошти Київської обласної громадської організації «Громадська Інспекція Рибоохорони», під наглядом іхтіологів та інспекторів Держрибоохорони у м.Києві та Київській області. Потрібна акредитація.

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13-00 - Прес-конференція першого заступника міністра з питань ЖКГ України, начальника Державної житлово-комунальної інспекції Олександра Мазурчака на тему: «Небезпечний швидкісний рух: результати перевірки реконструкції лінії швидкісного трамваю в Києві» . У прес-конференції також візьме участь начальник Державної житлово-комунальної інспекції в місті Києві Сергій Крушановський, який повідомить про резонансні результати перевірок підприємств сфери ЖКГ у столиці. («Укрінформ»., вул. Б.Хмельницького,8/16).

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13-00 - В редакції газети «Хрещатик» відбудеться круглий стіл на тему: «Якість м`яса та м`ясопродуктів на роздрібному ринку країни».Запрошені представники м`ясокомбінатів, представники торгових мереж, Держспоживчстандарту, ГУ захисту прав споживачів КМДА (вул. Володимирська, 51-б).

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13-30 - В УНИАН відбудеться прес-конференція на тему: "Арсенал" знову єдиний". Учасники: Віктор Кривенко, заст..генерального директора Національного космічного агентства України, Микола Лихоліт, директор-генеральний конструктор КП СПБ "Арсенал", Галина Головинська, голова профкому КП СПБ "Арсенал" (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

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14-00 - Круглий стіл на тему: «Криза на ринку праці: виклики та відповіді». Організатори - Інститут демографії та соціальних досліджень НАНУ, Український центр соціальних реформ та Представництво Світового банку в Україні. Учасники: директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ Е.Лібанова, керівник сектору економіки людського розвитку регіону Європи та Центральної Азії (Світовий банк) Єско Хентшель, фахівці законодавчих та виконавчих гілок влади, представники міжнародних організацій, провідні науковці (вул. Панаса Мирного, 26, 4-й поверх, зал засідань). Початок реєстрації о 13:30.

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14-30 - Відбудеться засідання парламентського Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин (вул. Грушевського, 18/2, к. 11). Вхід за картками акредитації.

14-30 - Розпочнеться засідання парламентського Комітету з питань соціальної політики та праці. Розглядатимуться, зокрема, законопроекти про внесення змін до статті 67 Кодексу законів про працю України (щодо перенесення робочих днів); про основні засади діяльності у сфері охорони здоров`я; про внесення змін до статті 8 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» та ін. (вул.. Банкова, 6-8, к. 525).

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15-00 - Розпочнеться засідання Комітету ВРУ з питань промислової та регуляторної політики та підприємництва. Питання: Про ситуацію в холдинговій компанії ВАТ "Луганськтепловоз" щодо виробничої діяльності та фінансово-економічного стану; Про презентацію проекту Закону України про підвищення конкурентоспроможності підприємств гірничо-металургійного та хімічного комплексів; Про підготовку до другого читання проекту Закону про основні засади взаємодії держави з приватними партнерами та інші . (вул. Садова, 3а, кімн.1034-а) О 14-30 голова Комітету Н.Королевська дасть брифінг для ЗМІ.