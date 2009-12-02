ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 2 грудня

Українські ЗМІ

«Дело» публікує матеріал «Кому дістанеться ПФТС», в якому пише - найбільша біржа України ПФТС на межі продажу. На контроль претендують російські ММВБ і РТС. Минулого тижня рада Асоціації ПФТС перенесла останній вирішальний раунд переговорів на 24 грудня, коли загальні збори асоціації, що володіють 100% акцій ВАТ "Фондова біржа ПФТС", остаточно поставлять крапку в питанні "залучення стратегічного інвестора"...

http://delo.ua/dengi/fondovyj-rynok/komu-dostanetsja-pfts-134714/

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Також «Дело» в матеріалі «За контроль над доменом .ua розгортається війна» пише - в Україні розгортається конфлікт за право адміністрування національного домена .ua, який контролюється приватною особою. Суперечка йде за 25 млн. грн. в рік. За оцінкою Інтернет Асоціації України, в 2009 році об`єм українського ринку доменів складе близько $1 млн. На домен .ua доводиться більше половини ринку...

http://delo.ua/tehnologii/internet-biznes/za-kontrol-domenom-.ua-razvorachivaetsja-vojna-134711/

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«Дело» в публікації «Рейтинг рекламних агентств по прибутковості за 2009 рік» пише - Всеукраїнська рекламна коаліція спільно з редакцією сайту Sostav.ua провела чергове щорічне дослідження доходів креативних рекламних агентств України і сформувала їх рейтинг за 2009 рік...

http://delo.ua/biznes/rynki/rejting-reklamnyh-agentstv-po-dohodnosti-2009-god-134696/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Укрінтеренерго» нікого не пустило до розетки» пише – компанії вдалося зберегти монопольне право на експорт електроенергії з України. Мінпаливенерго повідомило, що цього року будуть проведені аукціони на право доступу до міждержавних електромереж для експорту електроенергії тільки на 2010 рік. А експерти допускають і подальше блокування аукціонів з боку "Укрінтеренерго"...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1284357

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«Комерсант-Україна» в публікації «У Донецьку з`явиться мокре місце» пише – в Донецьку близько 300 метробудівців відмовилися виходити на роботу у зв`язку з невиплатою їм заробітної плати. В результаті в місті виникла загроза техногенної катастрофи: із-за припинення відкачування грунтових вод може відбутися підтоплення відразу трьох районів міста...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1284857

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«Комерсант-Україна» в публікації «Spar опинилася на «Пике» пише - власник "КСтрейдинга" Сергій Касьянов зосередиться на розвитку в Україні магазинів одного з найбільших світових продуктових ритейлеров голландського Spar, відмовившись від власної мережі "Пик"...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1284345

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Видання «Экономические известия» в публікації «Столиця вибиває грунт» пише – КГГА інвентаризує земельні ділянки із закінченим або таким, що закінчується терміном оренди. Після ревізії столичні власті мають намір землю відібрати, щоб побудувати на ній житло для очередників або продати ділянки на аукціонах. Опитані виданням експерти допускають, що така ініціатива може привести до неконтрольованого відбору землі...

http://eizvestia.com/markets/full/4186576

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«Экономические известия» в публікації «Коломойський приручає аграрія» пишуть - підконтрольний Ігорю Коломойському «Днепразот» підсилює позиції по сечовині на внутрішньому ринку. У грудні завод відвантажить споживачеві 10% виробленого обсягу. Це виведе його в лідери по постачанню на внутрішній ринок у другому півріччі. У цій ситуації важливо і те, що селяни все більше купують дорогі та якісні добрива...

http://eizvestia.com/markets/full/4186569

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«Газета по-киевски» в матеріалі «Дочка Клінтона виходить за... сина шахрая» пише – Челси Клінтон, єдина дочка колишнього президента США Білла Клінтона і нинішнього держсекретаря Хіларі Клінтон, виходить заміж. Її чоловіком стане банківський співробітник Марк Мезвинскі...

http://mycityua.com/articles/world/2009/12/02/011609.html

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Видання «Сьогодні» в публікації «В туалетах Ради обчорнили предків Януковича» пише – по кулуарах парламенту гуляють роздруки про якогось поліцая Федора Януковича. Регіонали звинувачують бютовців у розповсюдженні фальшивих матеріалів про предків Віктора Януковича...

http://www.segodnya.ua/news/14098274.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Кодекс перейде всякі кордони» пише – Мінфін Росії, виконуючи доручення президента, пропонує контролювати бенефіціарів іноземних компаній, в які з РФ виплачуються дивіденди, відсотки і роялті. І якщо вони нерезиденти - примушувати платити податки за російськими ставками...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/12/02/220368

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Також «Ведомости» в публікації «Новорічних знижок від РЖД не буде» пишуть – РЖД оголосили про зниження цін на 50% на квитки в купейних і СВ вагонах потягів дальнього проходження. Знижка діє з 1 грудня по 31 березня. Правда, перевізник ввів ряд обмежень. У половину дешевше квиток можна купити тільки на верхню полицю. Для регулярних потягів квиток треба купити за 45-11 днів до виїзду. Для додаткових потягів (хоч і в святкові, і передсвяткові дні) обмежень на покупку квитків за часом немає, але знижка надаватиметься тільки тоді, коли потяг слідує в напрямі, який зворотний піковому попиту...

http://www.vedomosti.ru/companies/news/2009/12/02/897499

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«Известия» в публікації «Одержати зарплату в конверті. І термін на додачу» пишуть – Федеральна податкова служба РФ знайшла новий, радикальний спосіб боротьби з "сірими" зарплатами. Тепер викликати на "зарплатні" комісії будуть не начальників, а працівників. Це означає, що з 2010 року росіяни, які одержують зарплати в конвертах, ризикують загриміти на нари роки на три по статті "Ухилення від сплати податків...". Видання розбиралося наскільки сумісна з реальним життям така ініціатива...

http://www.izvestia.ru/economic/article3136032/

(УНІАН)