УЄФА затвердить 4 українських міста організаторами Євро-2012
Прогнозує міністр спорту Польщі
Україна за останні півроку досягла значного прогресу у підготовці до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, тому УЄФА затвердить чотири українських міста організаторами першості.
Таку думку у розмові з кореспондентом УНІАН висловив міністр спорту Польщі Адам ГЄРШ.
Він зауважив, що експерти УЄФА на останньому робочому засіданні підтвердили «значний прогрес» у підготовці України до проведення Євро-2012.
«У мене склалося враження, що позитивні звіти української сторони вказують на те, що таке рішення (про затвердження 4 приймаючих міст) дуже імовірне», - сказав міністр.
А.ГЄРШ також назвав малоймовірним втрату Києвом права приймати фінальний матч Євро-2012. На його думку, це може статися лише у випадку виникнення проблем із вчасним завершенням реконструкції НСК “Олімпійський”.
За словами А.ГЄРША, навіть якщо виникнуть проблеми із затвердженням одного з українських міст, жодне запасне польське місто не перебере право приймати матчі Євро-2012.
На його думку, у крайньому випадку в українських та польських містах-організаторах чемпіонату відбудуться додаткові матчі.
«Це план «Б». Я вірю в 4 на 4», - наголосив А.ГЄРШ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні розпочинається дводенний візит А.ГЄРША до України, який планує обговорити українськими посадовцями питання стосовно підготовки до Євро-2012.
На право приймати матчі фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року претендують чотири українських міста: Київ, Донецьк, Львів і Харків. На даний момент остаточно затвердженим є лише Київ.
Виконавчий комітет УЄФА має остаточно затвердити міста-організатори чемпіонату 11 грудня.
У Польщі матчі Євро-2012 мають відбутися у Варшаві, Гданську, Вроцлаві та Познані.