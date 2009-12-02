БЮТ: Партія регіонів чинить тиск на телеканали

У Блоці Юлії Тимошенко заявляють, що керівники Партії регіонів чинять тиск на телеканали з метою блокування висвітлення скандалу навколо резиденції “Межигір’я”, де проживає лідер ПР Віктор ЯНУКОВИЧ.

”Відомості про це прес-служба БЮТ отримує з різних джерел”, - йдеться у переданій УНІАН заяві.

“Ганна ГЕРМАН та інші впливові “регіонами” “обробили” вже всіх власників телеканалів, продюсерів та редакторів. Табу на цю тему свободословолюбива пані ГЕРМАН вимагає не лише у випусках новин, але й навіть в політичних ток-шоу”, - констатують у прес-службі БЮТ.

Як зазначається у заяві, “ведучих „ласкаво просять” не ставити питання про “Межигір’я” самим, а в разі, якщо воно поставатиме з ініціативи інших, – перемикати увагу аудиторії на якісь інші, приємніші для Віктора Федоровича теми”.

”Такий тиск, - заявляє прес-служба БЮТ, - пояснюється тим, що розмови про “Межигір’я” надто негативно впливають на психологічний стан ЯНУКОВИЧА”.

”В БЮТ сам факт наявності у людини подібної емоції вважають позитивним і сподіваються, що дискомфорт у лідера ПР викликаний все ж таки соромом за вкрадене, а не страхом за те, що рано чи пізно він таки муситиме повернути державі привласнений шмат Київської області – трохи менший за Монако, - але в чотири рази більший за Ватикан”, - заявляють у БЮТ.

Як вважають у цій політичній силі, “завіса мовчання, що склалася навколо “Межигір’я”, порушує право виборців на інформацію, які повинні знати, що ЯНУКОВИЧ, пройшовши шлях від дрібного хулігана до великого політика, став цікавитися винятково крупними справами”.

“За дві прем’єрські ходки ЯНУКОВИЧ привласнив для себе “Межигір’я”, а для близьких друзів – „Криворіжсталь”, „Дніпроенерго” та запаси вуглеводнів всього Чорноморського шельфу. Навряд чи держава витримає Президента з такими апетитами”, - підкреслюється у заяві.

Як наголошують у БЮТ, “Межигір’я” – безпрецедентний навіть для України випадок вирішення житлової проблеми однієї людини”.

“В Україні немає нікого, хто б подібно цьому латифундисту облаштувався з таким розмахом – та ще і державним коштом”, - вважають у БЮТ.

Довідка УНІАН. 26 серпня Кабінет міністрів прийняв рішення про повернення в державну власність резиденції “Межигір’я”, де проживає екс-прем`єр-міністр, лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ. Кабінет міністрів доручив Міністерству юстиції подати позов до суду з приводу повернення резиденції “Межигір’я” в державну власність.

У свою чергу, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що на законних підставах проживає в приватному будинку на території резиденції “Межигір’я”.