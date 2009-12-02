Між Україною та Бразилією буде встановлено безвізовий режим

Президент України Віктор ЮЩЕНКО повідомив, що сьогодні було підписано угоду про запровадження безвізового режиму між Україною та Бразилією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній з Президентом Федеративної Республіки Бразилія Луїсом Ігнасіо Лула да СІЛВОЮ прес-конференції.

За словами В.ЮЩЕНКА, угода дозволить туристам обох країн безперешкодно відвідувати Україну та Бразилію.

Також він повідомив про підписання угоди щодо забезпечення прямого повітряного сполучення. В.ЮЩЕНКО зауважив, що прямі авіарейси планується започаткувати за півроку. Польоти здійснюватимуться тричі на тиждень.