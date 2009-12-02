Опитування: майже 29% українців готові проголосувати за Януковича

28,6% українців на виборах Президента готові проголосувати за лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром економічних та політичних досліджень “Київ-21 століття”, презентовані сьогодні в УНІАН.

За результатами дослідження, прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО на президентських виборах готові підтримати 22,8% опитаних.

За лідера “Фронту змін” Арсенія ЯЦЕНЮКА готові проголосувати 6,1% респондентів, за голову Комуністичної партії України Петра СИМОНЕНКА – 5,1%, за спікера Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА – 4,1%, за чинного Президента Віктора ЮЩЕНКА – 3,4%, за екс-голову НБУ Сергія ТІГІПКА – 3,1%, за лідера ВО “Свобода” Олега ТЯГНИБОКА – 2%, за мера м.Ужгорода Сергія РАТУШНЯКА – 1,2%. Усі інші кандидати у президенти набирають менше 1% голосів виборців.

Проти всіх мають намір проголосувати 7,4% опитаних, 13,7% ще не визначились зі своїм вибором.

Опитування проводилось 24-28 листопада, опитано 2005 респондентів, похибка складає 2,3%.