Світовий банк дав Білорусі 200 млн. дол. на реформи

Світовий банк погодився надати уряду Білорусі черговий кредит на суму в 200 мільйонів доларів, йдеться в офіційному прес-релізі фінансової організації. Кошти підуть на розвиток економічних реформ у Білорусі.

У Світовому банку відзначають, що кредит поділено на дві частини: перша частина піде на соціальні програми для бідних, а друга - на підтримку програм уряду з лібералізації ринку праці. Кредити розраховані на 16 років з пільговим періодом у шість років.

Світовий банк упродовж двох років включає Білорусь до числа кращих реформаторів світу, наголошує Reuters. Спочатку у фінансовій організації планували видати Білорусі в 2008-2011 роках 200 мільйонів доларів, але потім цю суму було збільшено вдвічі.

Білорусь, завдяки відносно закритій економіці, постраждала від глобальної фінансової кризи менше за інші країни світу. Але Мінськ все одно змушений був набрати кредитів у міжнародних організацій (МВФ і Світового банку), а також попросити кошти у Росії. Москва спочатку погодилася видати Мінську два мільярди доларів, але видала лише півтора, запропонувавши взяти решту в рублях. Уряд Білорусі з такими умовами не погодився, відзначає Лєнта.ру.

У листопаді 2009 року повідомлялося, що Білорусь попросила кредит не у уряду Росії, а у Ощадбанку. Крім того, переговори щодо кредиту велися з іншими великими європейськими фінансовими організаціями, зокрема, Deutsche Bank і Royal Bank of Scotland.