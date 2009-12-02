«Фокстрот» скорочує ціни на техніку на 50%

Компанія «Фокстрот. Техніка для дому» розпочала підготовку до зимового сезону. Грандіозними знижками зустріне зиму київський супермаркет «Фокстрот» за адресою: просп. Московський, 21 (Петрівка).

Із 4 по 6 грудня ціни на техніку різних категорій будуть скорочені до 50%.

Покупці мають можливість заощадити на купівлі побутової техніки і електроніки від 150 до 2 000 гривень. Так, наприклад, мікрохвильову піч LG MB-3929W можна придбати за 599 гривень, а купуючи холодильник Electrolux ERB34033W1, споживач заощадить 1 600 гривень.

Спеціальні знижки до 50% будуть дійсні в такий час:

4 грудня: 9.00 - 12.00, 21.00 - 00.00

5 грудня: 00.00 - 12.00

6 грудня: 9:00 - 12:00.

Крім акційних пропозицій, покупці також можуть скористатися можливістю придбання техніки в кредит 0%. Кредит оформляють банки-партнери мережі терміном на 5, 7, 10 місяців без довідки про доходи.

Більш докладну інформацію покупці можуть дізнатися у продавців консультантів супермаркету, а також у операторів контакт-центру «Фокстрот»: 0 800 500 15 30.

Довідка УНІАН. Компанія «Фокстрот. Техніка для дому» була заснована 1994 року і на сьогоднішній день є безумовним лідером українського ринку з роздрібного продажу аудіо-, відео-, побутової техніки і електроніки в мережевому сегменті. Станом на 2 грудня 2009 року компанія нараховує 270 торгових точок, з них мережа «Фокстрот. Техніка для дому» - 201 супермаркет, мережа «FoxMart» - 36 гіпермаркетів, стокові центри«Техношара» - 30, салони «Фокстрот. Цифрова техніка» - 3. Компанія представлена в 102 обласних і районних центрах України, загальна торгова площа об`єктів складає більш ніж 200 000 кв. м. У 2007 році компанія вийшла на міжнародну арену і представлена в Молдові. Доля ринку кінцевого споживання БТіЕ становить 20%.