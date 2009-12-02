Анонс на 3 грудня

Відбудеться засідання НКРЕ

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Прес-конференція на тему: "Корупціонери та їх присутність в командах кандидатів на посаду Президента: електоральна оцінка якості команд" . Учасники: керівник соціологічних проектів громадянського форуму «Наше місто» Максим Кузьменко та політичний експерт, директор Центру «Третій сектор» Андрій Золотарьов.

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Відбудеться позачергове засідання Кабінету Міністрів України з проблем інвалідів.

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Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

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Спілка громадських об’єднань «Трудовий Рух «Солідарність», шахтарі та представники громадськості Луганської області проведуть попереджувальну акцію протесту - пікетування КМУ проти порушення конституційного права громадян України на працю та гідне життя; з метою доведення до суспільства та прем’єр-міністра України ситуації щодо стану корупції та зловживання службовим становищем з боку посадових осіб Мінвуглепрому України та деяких народних депутатів України; з вимогою створити умови для системного й конструктивного діалогу між Конфедерацією вільних профспілок Луганської області, яка є одним із засновників СГО «ТРС», з органами виконавчої влади на рівні КМУ, міністерств та відомств, зокрема, Луганською ОДА.

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Прес-конференція на тему: «Саміт Україна-ЄС: позиція та шанси України, можливості Європи?». Запрошені: Костянтин Єлисеєв, заст..міністра закордонних справ України; Микола Точицький, керівник Головної служби зовнішньої політики Секретаріату Президента України; Олена Зеркаль, директор Держдепартаменту з питань адаптації законодавства; Сергій Павлуша, заст..міністра палива і енергетики України; Іван Демчак, заст. міністра аграрної політики України.

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Центральна виборча комісія проведе навчальний семінар-нараду з питань організації діяльності окружних виборчих комісій (ОВК) під час підготовки та проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року.

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В приміщенні Голосіївської районної в м.Києві за участю представників полку міліції особливого призначення „Беркут” та Голосіївської районної організації товариства Червоного Хреста України відбудеться забір донорської крові для подальшого безпосереднього використання її для лікування та виготовлення відповідних лікарських препаратів. Донорами стануть керівники Голосіївського району, військовослужбовці „Беркуту”, депутати райради, керівники комунальних підприємств.

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10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Загальний огляд ситуації з правами людини в Україні”, приурочена до Міжнародного дня прав людини, що буде відзначатися 10 грудня. Організатори: Харківська правозахисна група, Українська Гельсінська спілка з прав людини. Будуть розглянуті найбільш брутальні порушення прав людини: в судовій системі; в органах кримінальної юстиції; в інформаційній сфері; також правозахисники розкажуть про стан виконання державою рішень Європейського Суду з прав людини щодо України. Учасники: Володимир Яворський, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини; Євген Захаров, співголова Харківської правозахисної групи; Валерія Лутковська, заст..міністра юстиції України; Олег Мартиненко, начальник Управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності органів внутрішніх справ (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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Парламентський Комітет з питань європейської інтеграції спільно з Центром стратегічних досліджень проведе круглий стіл на тему: «Європейський досвід законодавчого забезпечення сфери телекомунікацій».

Прес-конференція на тему: “Остап Бендер повертається, або Хто обрушує рейтинг Януковича в Одесі”. Прес-конференція організована представниками одеської громадськості з приводу корупційного скандалу одеських і всеукраїнських політиків, замаскованого під утиски свободи слова в Одесі. Учасники: Алік Вєтров, член Спілки журналістів; Валерій Кочетов, президент Одеської правозахисної академії; Сергій Гуцалюк, координатор ГО “Комітет оборони Одеси”; Марк Соколов, лідер ГО “Вільна Одеса”; Віталій Свічинський, голова Асоціації молодіжного дозвілля і спорту.

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Відбудеться презентація результатів Дослідження інформаційної прозорості банків України в 2009 році, що було проведене міжнародною рейтинговою компанією Standard & Poor’s та Агентством фінансових ініціатив за підтримки Проекту USAID «Розвиток ринків капіталу». Учасники: Пол Річардсон, в.о.директора Офісу економічного розвитку USAID; Світлана Бородіна, директор Служби рейтингів корпоративного управління Standard & Poor’s; Олексій Куценко, незалежний експерт; Ігор Шумило, виконавчий директор НБУ з економічних питань; Микола Бурмака, член Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку; представники банків.

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Відбудеться презентація даних 4-ї хвилі соціологічного опитування, проведеного Інститутом досліджень регіонального розвитку України, на тему "Електоральні очікування: динаміки і тенденції". Учасники: директор центру політичного аналізу "Стратагема" Юрій Романенко, керівник соціологічних проектів "Інституту досліджень регіонального розвитку України" Ігор Осипович.

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Відбудеться віртуальний міжнародний форум артеківців. Участь у форумі підтвердили представники США, Німеччини, Росії, Фінляндії, Швеції, Казахстану, Бахрейну, Марокко та інші. Україну представлятимуть Київ, МДЦ «Артек» (Крим), Миколаїв, Хмельницький, Харків, Херсон, Луганськ, Запоріжжя. Головні спікери Київської студії: голова Міжнародної Асоціації народної дипломатії Олена Капінос, художник, артеківець 70-х Ігор Стєпанов, керівник центру перспективного розвитку МДЦ «Артек» Віктор Книш. По завершені організатори форуму планують дати коротку прес-конференцію для журналістів.

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Круглий стіл на тему: "Релігія та цінності українців" . Учасники: Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Норвегії в Україні Олаф Берстад; старший викладач кафедри соціології НаУКМА Олена Богданова; професор НаУКМА, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто; науковий співробітник відділу соціальної психології Інституту соціології НАН України Максим Паращевін.

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Відбудеться 8-ма виставка-ярмарок інноваційних та інвестиційних пропозицій. Організатори – Київська торгово-промислова палата та Інститут електрозварювання ім.Є.Патона.

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Прес-конференція на тему: “Перспективи розвитку в Україні Всесвітньої Федерації Молодих Лідерів та Підприємців - JCI” , присвячена візиту в Україну Юнь Суп Шин, Всесвітнього президента міжнародної організації JCI (Junior Chamber International). В роботі також візьмуть участь: Дмитро Ковбасюк, президент JCI Україна; Олена Яремчук, партнер «Юридичної Консалтингової Групи «Яремчук та Партнери», президент JCI Київ; депутати Київської міської ради.

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11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Новий скандал між забудовниками та обманутими інвесторами житлового комплексу «Дніпровські вежі». ГУВВ МВС України м. Києва під будівництво шести 34-х поверхових будинків на Троєщині з держбюджету та від приватних інвесторів отримало понад 200 млн. гривень, що загубилися у низці заплутаних схем змін забудовників. Справою займалася Генпрокуратура, Комітет ВРУ з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, судами прийнято більше сотні рішень на користь інвесторів, проте комплекс не добудовано, гроші інвесторів зникли, замовник будівництва не визнає права інвесторів. «Дніпровські вежі» - неприхована фінансова афера. Учасники: Олег Вдовичен, адвокат, керуючий партнер Адвокатської фірми «Столичний адвокат»; Тетяна Шальман, президент Асоціації приватних інвесторів та власників; представник ГУВВ МВС України м. Києва; представник Мінрегіонбуду України (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: 586-98-20, (050)355-59-01. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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Круглий стіл на тему: «Створення системи суспільного мовлення в Україні: європейські стандарти і українські реалії». Мета – аналіз прогресу України у сфері становлення суспільного мовлення та спроба консолідації зусиль ключових учасників процесу становлення суспільного мовлення в Україні. Учасники:посол, голова Представництва ЄК в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра; представник Генерального секретаря РЄ Аке Петерсен;члени парламентського комітету з питань свободи слова та інформації Ганна Герман, Андрій Шевченко; голова Держкомітету телебачення і радіомовлення Олег Наливайко; перший заст.голови Нацради з питань телебачення і радіомовлення Андрій Мірошниченко; голова Національної комісії з питань утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі Тарас Петрів.

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12-00 - в медіа-холдингу «Главред-медіа» відбудеться прес-конференція начальника Департаменту ДАІ МВС України, генерал-майора міліції Сергія Коломійця на тему: «Стан безпеки руху на автошляхах України» (вул.Стрітенська, 2/8). Акредитація на місці за редакційними посвідченнями. Телефон: (068) 346 39 41.

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Круглий стіл на тему: “Як захистити права людини в Придністров’ї?”. Організатори - Українська Гельсінська спілка з прав людини, Інститут демократії ім..Пилипа Орлика, Рух «Громадське спонукання» запрошують («ІнформУАН», вул..Семашко, 13). Телефони: 093-841-19-37, 063-809-53-93.

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Круглий стіл на тему: «Благодійність приватних фондів: реальні проекти або піар?». Організатор - діловий тижневик „Контракты”. Учасники: Анатолій Заболотний, директор Благодійного фонду «Розвиток України», Світлана Панюшкіна, керівник проекту (Благодійний фонд «Розвиток України»), Ганна Гульовська-Черниш, директор форуму благодійників та інші.

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Київська Школа сценування і Міжнародний Фонд Блейзера проведуть черговий круглий стіл для експертів і ЗМІ на тему: «Україна: що буде після шторму: Криза, Конституанта, Спадкоємність влади». Доповідачі: Віктор Мусіяка, народний депутат України 2-го і 4-го скликань, професор права; Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера; Юрій Збітнев, президент Київської школи сценування. Запрошені: Ігор Коліушко, керівник Центру політико-правових реформ; Кость Бондаренко, директор Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна; Микола Сенченко, директор державного наукової установи «Книжкова палата України ім. Івана Федорова» та ін.

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Круглий стіл на тему: «Нові тренажери як порятунок бойової підготовки української армії та цивільної авіації». Під час круглого столу Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння надасть деякі експертні оцінки щодо стану бойової підготовки ЗСУ. У заході візьмуть участь основні національні розробники тренажерних систем, представники військового та промислового відомств, ДК «Укрспецекспорт». Організатор – Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння.

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Прес-конференція на тему: “Чи можливо повторення зимової кризи 2008 року? І чи вдасться Росії побудувати газопроводи?”. Учасники: Олег Соскін, директор Інституту трансформації суспільства; Богдан Соколовський, представник Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки; Михайло Гончар, керівник енергетичних програм центру "НОМОС".

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Міністр України у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій Павленко разом з міністром спорту і туризму Республіки Польща Адамом Гєршем відвідають стадіон НСК "Олімпійський". Під час огляду журналісти матимуть можливість поставити питання міністрам. Огляд об`єкту будівництва відбудеться з оглядового майданчика біля штабу з реконструкції НСК "Олімпійський".

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На порталі «Буквоїд» www.bukvoid.com.ua відбудеться чат із письменником Олесем Ульяненком.

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В рамках виставки «Ювелір Експо Україна» відбудеться презентація унікального Євхаристичного набору (для Причастя), що був зроблений на замовлення Патріарха Єрусалимського майстрами «Київського ювелірного заводу». Набір складається з п’яти предметів (потир, дискос, звездиця, корона для дискоса і корона для потира), виготовлених з дорогоцінних металів (срібло з позолотою). Загальна вага виробів – близько 33 кг, вони прикрашені фініфтю та понад 2600 каменями. Після презентації набору в Україні, він буде доставлений у Храм Воскресіння Христова, що в Єрусалимі.

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13-00 - в день народження Григорія Сковороди представники громадських організацій, серед яких «Простір свободи», зберуться на Контрактові площі у Києві біля пам’ятника Г.Сковороди, щоб висловити свою незгоду з проектом перебудови Контрактової площі. Акція пройде під гаслом: «Сковорода не продається» (Контрактова площа м. Києва поблизу пам’ятника Г. Сковороди). Телефони: 8 (093) 574-69-92, 8 (097) 179-47-09 , poshta@dobrovol.org.

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Прес-конференція за підсумками круглого столу на тему: "Практики зцілення і оздоровлення в культах - порушення конституційного права людини на здоров`я. Шляхи соціального захисту". Учасники: голова ВГО "Культи і суспільство" Валерій Чебаненко; юрист Юрій Ірхін; заслужений лікар України, віце-президент Української асоціації "Рух за здоровий образ життя" Владимир Ничипорук; президент федерації ушу-гунфу і цигун України Микола Матулевський; психолог вищої категорії Володимир Петухов.

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Розпочнеться олімпіада з предмету «Захист Вітчизни» серед учнів 10-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів Святошинського району.

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Відбудеться засідання Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації. Питання: Про проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (щодо Київського заводу «Квант»); Про вжиття заходів з усунення порушень законодавства у сфері приватизації (на депутатське звернення народного депутата України, члена комісії Новікової Ю.В.).

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14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Результати Студентських виборів Президента України», організована Української асоціацією студентського самоврядування. Будуть оголошені результати мобілізаційно-просвітницької акції, яка відбудеться 3 грудня у понад 40 вищих навчальних закладах України. В рамках акції українські студенти отримають бюлетені з прізвищами 18 кандидатів на пост президента України, та проведуть «навчальне» голосування. Учасники: перший віце-президент УАСС Олександр Смирнов та координатор акції Микола Давидюк (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 096 78 444 73. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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Відбудеться засідання Громадської колегії при ДПА України за участі першого зас.голови ДПА України Вадима Кайзермана та заст..голови ДПА України Сергія Лекаря, керівників структурних підрозділів ДПАУ. Йтиметься про результати опитування платників податків та впровадження проекту „Модернізація державної податкової служби-1”, а також обговорюватиметься план роботи Громадської колегії при ДПАУ, плани роботи постійно діючих комісій та орієнтовний план проведення консультацій ДПАУ з громадськістю на 2010 рік.