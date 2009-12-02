Головне на 2 грудня

Фінанси

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що уряд направив незалежним фінансовим експертам закон про підвищення соціальних стандартів та про зміни до бюджету на 2009 рік для отримання об’єктивного висновку про наслідки їхнього ухвалення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Я сподіваюся, що саме експертні кола оголосять свій вирок цьому псевдосоціальному закону. Ми будемо рухатися зовсім іншим чином, не так, як вони – підвищувати народним депутатам пенсії і заробітні плати на базі таких законів про соціальні стандарти, а ми будемо підвищувати тим групам людей пенсії і заробітні плати, які дійсно суттєво відстали по своїх рівнях», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр додала, що одночасно ці закони будуть передані також закордонним фінансовим експертам для проведення незалежної оцінки.

Обсяг валютної виручки підприємств-резидентів, неповерненої в Україну, сьогодні оцінюється в 1,6 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступник голови державної податкової адміністрації України Наталія РУБАН журналістам у середу.

«У нас сьогодні виручка за кордоном вже 1 млрд. дол. залишилася неповерненою з продовженням Мінекономіки. 600 млн. дол. – у рамках 90 днів і понад 90 днів 1 млрд. дол.», - сказала Н.РУБАН.

При цьому, за її словами, виявлені факти неповернення виручки ліквідованих суб`єктів господарювання. Такі кошти вже ніколи не повернуться в Україну.

Крім того, Н.РУБАН повідомила, що ДПАУ ініціює своє входження до складу робочої групи Мінекономіки, яка дає дозвіл на пролонгацію граничного терміну повернення валютної виручки. Вона мотивувала це тим, що Мінекономіки надає лише контракт, а в ДПАУ є вся інформація про суб`єкт господарської діяльності, який добивається продовження терміну повернення валютної виручки.

Державний бюджет України за січень-жовтень 2009 року зведено з дефіцитом 27 млрд. 859,6 млн. грн., Зведений бюджет – з дефіцитом 28 млрд. 414,1 млн. грн.

Такі дані оприлюднено на сайті Міністерства фінансів України з посиланням на дані звіту Державного казначейства.

Згідно з повідомленням, у січні-жовтні ц.р. до Державного бюджету надійшло 166 млрд. 28,6 млн. грн. Касові витрати Держбюджету за вказаний період становлять 191 млрд. 828,9 млн. грн.

У січні-жовтні ц.р. до Зведеного бюджету України надійшло 217 млрд. 403,2 млн. грн., загальна сума касових витрат за 10 місяців ц.р. становить 243 млрд. 721 млн. грн.

Податкові надходження до Держбюджету за звітний період становлять 115 млрд. 106,1 млн. грн., неподаткові, – 43 млрд. 498,3 млн. грн.

До загального фонду Держбюджету в січні-жовтні ц.р. надійшло 120 млрд. 907,4 млн. грн., тоді як касові витрати становили 147 млрд. 916,8 млн. грн., що становить 97,9% планових показників.

За рахунок повернення кредитів до Держбюджету в січні-жовтні ц.р. надійшло 3 млрд. 600,2 млн. грн., зокрема до загального фонду – 320,6 млн. грн., при цьому було видано кредитів на суму 5 млрд. 659,5 млн. грн., зокрема із загального фонду – 925 млн. грн.

У січні-жовтні 2009 р. на підтримку місцевих бюджетів з Держбюджету було перераховано 47 млрд. 541,3 млн. грн. (26 млрд. 228 млн. – дотація вирівнювання, 21 млрд. 313,3 млн. грн. – субвенції і додаткові дотації).

Національний банк України сьогодні на спеціальному аукціоні з продажу валюти для фізичних осіб і фізичних осіб-підприємців продав 7,758 млн. дол. за курсом 7,99 грн./дол.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

За інформацією Нацбанку, в аукціоні взяли участь 39 банків.

Як повідомляв УНІАН, з 27 лютого ц.р. Нацбанк почав проводити цільові валютні аукціони для задоволення потреб позичальників – фізичних осіб з метою погашення ними заборгованості за кредитами, одержаними у валюті.

Банки повинні забезпечити продаж клієнтам іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні Національного банку України, за курсом, який не може перевищувати курс аукціону плюс 0,2% від суми купівлі на сплату пенсійного збору.

У разі проведення операцій з погашення заборгованості клієнтів за кредитами через поточні рахунки, відкриття поточних рахунків клієнтам і проведення розрахункових операцій для забезпечення процедури погашення заборгованості клієнтів за кредитними договорами за рахунок іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні, здійснюється тільки на безплатній основі.

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0030/8,0250, на 12:00 ціни знизилися до 8,0020/8,0150. На час закриття торгів цінові рівні установилися на значеннях 7,9890/8,0095 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2756/0,2764, а на 12:00 ціни знизилися до 0,2752/0,2757. На час закриття торгів ціни установилися на рівні 0,2749/0,2753.

У Росії курс долар-рубель підвищився, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 29,1650 (+0,0552).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,5065/1,5105.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,0850/12,1200, на 12:00 ціни пішли вниз – 12,0740/12,0960. На час закриття торгів цінові показники по євро-гривні становили 12,0530/12,0860.

За даними Національного банку України, середньозважений курс сьогоднішніх торгів доларом становив 799,05 грн. за 100 дол.

Загальний обсяг купівлі валюти на міжбанку у доларовому еквіваленті становив 312,4 млн. дол., продажу – 289,8 млн. дол., в т.ч.: купівля долара – 153,46 млн. дол., продаж – 127,03 млн. дол. (курс – 7,9881/7,9934); купівля євро – 33,697 млн. євро, продаж – 36,908 млн. євро (курс – 12,065/12,0886); купівля англійського фунта – 20,1 тис. фунтів, продаж – 108,2 тис. фунтів (курс – 13,227/13,4148); купівля рубля – 484,332 млн. крб., продаж – 379,213 млн. крб. (курс – 2,7395/2,7491 грн. за 10 крб.).

Сільське господарство

Кабінет міністрів України своєю ухвалою від 4 листопада 2009 р. №1248 встановив на 2010 р. мінімально допустимі ціни на продукцію тваринництва, зокрема на молоко, велику рогату худобу, свиней і вовну, повідомляє АПК-Информ.

Так, мінімальні ціни на молоко екстра і вищого гатунку на 2010 р. Становлять 2,6 тис. грн/т, 1 гатунку – 2,5 тис. грн/т, 2 гатунку – 2,12 тис. грн/т.

Мінімальна ціна великої рогатої худоби встановлена у розмірі 13,35 тис. грн/т, свиней – 12,3 тис. грн/т, вовни – 21 тис. грн/т.

Всі встановлені ціни не враховують ПДВ.

Птахівницькі підприємства України очікують на повторну інспекцію фахівців Європейського Союзу у січні-лютому 2010 р.

Про це у бесіді з кореспондентом УНІАН повідомив голова ради директорів асоціації «Союз птахівників України» Олександр БАКУМЕНКО.

«Ми очікуємо з січня до лютого 2010 року на повторну перевірку експертів ЄС», - сказав він, додавши, що «Ветеринарний комітет України вже практично готовий до всіх тих зауважень, які було зроблено. Зараз триває останній аудит ветеринарної служби».

А.БАКУМЕНКО висловив сподівання, що в 2010 р. Україна одержить право експорту м`яса птиці, яєць і яєчних продуктів до ЄС.

Ветслужба України заборонила ввезення з Іспанії м’яса птиці і продуктів з нього

Ветеринарна служба України заборонила ввезення м’яса птиці і продуктів з нього з Іспанії.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті ветеринарної медицини України.

Повідомляється, що згідно з офіційним повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро, на території Королівства Іспанія зареєстровано захворювання птахів хворобою Ньюкасла, у зв`язку з чим з 2 грудня в 2009 року забороняється ввезення на територію України з цієї країни птахів, сировини і продуктів з них.

Ввезення інших продуктів і сировини з Іспанії має здійснюватися згідно з ветеринарними вимогами щодо імпорту до України об`єктів державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду.

Новини для киян

Столична влада прогнозує, що до 2025-2026 років кількість жителів міста зросте приблизно на 1 млн. осіб, тобто збільшиться з 3 до майже 4 млн.

Як передає кореспондент УНІАН, такий показник затвердила сьогодні Постійна комісія Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури як основу для розробки Концепції та Генерального плану розвитку столиці на період до 2026 р.

Завідуючий відділом міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ Олексій ПОЗНЯК повідомив, що на початок 2009 р., за даними Держкомстату, чисельність постійного населення столиці становила 2 млн. 724,2 тис. осіб, а чисельність наявного населення – 2 млн. 752,9 тис. осіб.

При цьому він звернув увагу, що порівняно з даними першого всеукраїнського перепису населення, який відбувся у 2001 р., чисельність постійного населення Києва зросла на 157,2 тис. осіб.

У Київській міській державній адміністрації не виключають підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті столиці з наступного року.

Про це заявив начальник Головного управління цінової політики КМДА Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ, повідомляє газета «Сегодня» (№ 267 від 2 грудня).

Як повідомляє видання, до Комісії з питань бюджету Київської міської ради передано підготовлену КМДА концепцію приведення тарифів до економічно обґрунтованих.

Згідно з документом, з наступного року проїзд в наземному транспорті має становити 1,9 грн., замість нинішніх 1,5 грн., а у метро – 2,5 грн. (зараз 1,7 грн.). У концепції також сказано, що підвищення можна уникнути, якщо до бюджету буде закладено кошти на компенсацію різниці у тарифах.

«Але я не виключаю підвищення. Ситуація з наповненням казни не з кращих, транспортні підприємства практично банкрути. Якщо грошей в бюджеті не знайдуть, доведеться підвищувати», - відзначив В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

(УНІАН)