Курс НБУ на 03.12.09

Офіційний курс НБУ на 03.12.09100 USD США – 799.0500 (2 грудня – 798.9200)100 EUR – 1205.7664 (2 грудня – 1204.2920)10 RUR – 2.7500 (2 грудня – 2.7382) Облікові курси банківських металів на 03.12.09 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-96804.91 (2 грудня-95351.10) 961 XAG 10 Срібло-1532.58 (2 грудня-1495.58)962XPT10Платина-119218.26(2 грудня-117281.46)964XPD10 Палладій-31003.14(2 грудня-30438.85)

Офіційний курс НБУ на 03.12.09 100 USD США – 799.0500 (2 грудня – 798.9200) 100 EUR – 1205.7664 (2 грудня – 1204.2920) 10 RUR – 2.7500 (2 грудня – 2.7382) Облікові курси банківських металів на 03.12.09 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-96804.91 (2 грудня-95351.10) 961 XAG 10 Срібло-1532.58 (2 грудня-1495.58) 962XPT10Платина-119218.26(2 грудня-117281.46) 964XPD10 Палладій-31003.14(2 грудня-30438.85)

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