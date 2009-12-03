Близько третини новорічних гірлянд у ЄС небезпечні для здоров’я

Близько третини новорічних гірлянд, що продаються у Європейському Союзі, небезпечні для здоров’я.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила на прес-конференції комісар ЄС з питань захисту прав споживачів Мелєна КУНЄВА, представляючи результати дослідження, проведеного Єврокомісією.

“Згідно з дослідженням, близько третини електричних ламп можуть вдарити вас током або призвести до пожежі у ваших будинках”, - сказала єврокомісар.

Дослідження проводилося у 5 країнах-членах ЄС в період з листопада 2007 року по травень 2009 року та охопило196 різних моделей електричних гірлянд.

При цьому, за даними дослідження, практично 40% всіх гірлянд, що можуть бути небезпечними для людини, були імпортовані з Китаю.