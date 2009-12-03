ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 3 грудня

Українські ЗМІ

«Дело» публікує матеріал «Бразильці прибули за українськими технологіями», в якому пише - бразильська авіабудівна корпорація Embraer готова купити українські технології будівництва літаків. Цей контракт дозволить влити в АНТК ім. Антонова декілька мільярдів доларів...

http://delo.ua/biznes/rynki/brazilcy-pribyli-za-ukrainskimi-134778/

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Також «Дело» в матеріалі «КАСКО заводить страховиків в збитки» пише - підсумки 9 місяців роботи ринку КАСКО показали, що багато страховиків продовжують виплачувати більше, ніж збирають премій...

http://delo.ua/biznes/rynki/kasko-zavodit-strahovcshikov-v-ubytki-134775/

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«Дело» в публікації «Невеликі банки почали об`єднуватися, що б вижити» пише - 57-ий за розміром активів Укрінбанк об`єднується з двома невеликими фінустановами. Готовність до цього вже висловили акціонери кременчуцького Автокразбанку, назва ще одного учасника переговорів поки що тримається у секреті. Експерти говорять, що в злитті зараз зацікавлено багато акціонерів дрібних банків...

http://delo.ua/dengi/banki/nebolshie-banki-nachali-obedinjatsja-chto-by-vyzhit-134776/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «За чужий рахунок» пише – Кабінет міністрів вирішив ще мінімум до кінця I кварталу 2010 року надавати підтримку металургійним і хімічним підприємствам, не дивлячись на відновлення попиту на їх продукцію. Вчора уряд продовжив дію пільг для них по оплаті газу, електроенергії і залізничних перевезень. При цьому теплова генерація і "Укрзалізниця" зазнають значні фінансові труднощі...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1285384

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«Комерсант-Україна» в публікації «Облгази перервали передачу» пише – представники всіх українських облгазів вчора вирішили виступити проти намірів Кабінету міністрів передати газорозподільні мережі "дочці" "Нафтогазу" компанії "Нафтогазсеті". Вони звернулися до президента з проханням відмінити рішення уряду, а "Вінніцагаз", недавно позбавлений ліцензії на постачання газу, - до суду і прокуратури. Проте в НАК не збираються відмовлятися від своїх планів, не дивлячись на протести і можливі ризики неплатежів з боку споживачів, і вже виділили на ці цілі 300 млн. грн.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1285383

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«Комерсант-Україна» в публікації «Борг зве» пише - ставки прибутковості облігацій внутрішнього госзайму знову підвищилися – із-за необхідності виплатити напередодні Нового року 1,8 млрд грн. Міністерство фінансів збільшило вартість трирічних госбумаг з 20% до 24%. Це привернуло до них інтерес інвесторів, які неділю тому ігнорували борги держави. Учасники ринку прогнозують, що дефіцит грошей у уряду дозволить банкам протягом місяця добитися від Мінфіну підвищення прибутковості облігацій...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1285366

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Видання «Экономические известия» в публікації «Європа спрямувалася до Криму» пише – Брюссель демонструє інтерес до єдиної у складі України автономної республіки. Після російський-грузинської війни півострів Крим сприймається в Євросоюзі як наступна потенційна зона конфлікту. Тому об`єднана Європа прагне максимально взяти участь в житті регіону. На саміті Україна-ЄС 4 грудня Євросоюз презентує пілотний проект по підтримці АРК...

http://eizvestia.com/state/full/4186650

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«Экономические известия» в публікації «Жекам залишать ПДВ» пишуть - з 1 січня 2010 р. держбюджет може позбутися ПДВ, що сплачується підприємствами ЖКХ. А споживачам комунальних послуг пропонують нову систему організації ЖКХ.

http://eizvestia.com/state/full/4186657

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«Газета по-киевски» в матеріалі «Діти виростуть в ціні» пише – депутати опікуються проблемами утримання дітей, батьки яких в розлученні, і пропонують підвищити аліменти...

http://mycityua.com/articles/country/2009/12/03/025520.html

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Видання «Сьогодні» в публікації «Тарифи на метро можуть знову підняти. Маршрутчики потирають руки» пише – в Києві знову заговорили про можливе підвищення тарифів на проїзд. У комісію Київради з питань бюджету потрапила підготовлена мерією концепція «приведення тарифів до економічно обгрунтованих». Згідно з нею, наступного року проїзд в наземному транспорті повинен складати 1,9 грн. замість нинішніх 1,5 грн., а в метро - аж 2,5 грн.! (зараз 1,7 грн.)...

http://www.segodnya.ua/news/14098340.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Нововведення НБУ: тимчасова адміністрація стане рідкістю...» пише - завдяки рішенню регулятора, найближчим часом банків з тимчасовою адміністрацією не додасться. У НБУ інші проблеми – що робити з банками, де вона вже введена...

http://economics.unian.net/

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Об`єднання з російським авіапромом – ризик втратити власний.» пише - для України обмін акціями концерну Антонов з російською ОАК може стати як основою взаємовигідної співпраці, так і початком кінця власного авіапрому...

http://economics.unian.net/rus/detail/28010

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Москва метро не продасть» пише – московський уряд хоче акціонувати 15 найбільших інфраструктурних підприємств міста. Із запланованих до реформування підприємств найбільше - метрополітен, під управлінням якого об`єкти вартістю десятки мільярдів рублів. Якщо з балансу метрополітену знімуть санаторій, лікарні і дома відпочинку, то це підвищить його інвестиційну привабливість...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/12/03/220489

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«Известия» в публікації «Вічні цінники» пишуть – уряд РФ отримає право встановлювати гранично допустимі роздрібні ціни на основні продукти харчування. Таке положення міститься в законопроекті про торгівлю, який Держдума повинна прийняти цього місяця в другому читанні. Чи означає це повернення до держрегулювання? Не зовсім, адже "заморожування" працюватиме тільки в тому випадку, якщо протягом місяця в одному із регіонів ціни виростуть більше ніж на третину...

http://www.izvestia.ru/economic/article3136084/

(УНІАН)