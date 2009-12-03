Інвестувати в інновації необхідно разом з приватним бізнесом

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО вважає, що держава повинна інвестувати в інноваційні технології тільки разом з приватним бізнесом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував постанову Кабінету міністрів про Державну цільову науково-технічну програму "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 роки. У рамках програми на 5 років передбачено витрати держбюджету в розмірі 1682 млн. грн. і лише 164,8 млн. грн.. – з інших джерел.

«Держава повинна всіляко підтримувати інноваційний процес, але здійснювати його тільки за рахунок національного бюджету не можна», - сказав С.ТІГІПКО.

«Україні необхідно радикально змінювати принципи фінансування таких програм. Зараз вони призводять лише до розпорошення та розкрадання бюджетних ресурсів. Способи ефективної участі держави в інвестуванні наукомістких програм відомі, – зауважив С.ТІГІПКО. – Це, перш за все, засноване на принципах державно-приватного партнерства часткове фінансування наукових програм, коли до кожної приватної гривні інвестицій в науку, технології та інновації держава додає свої кошти. Адже єдиною гарантією надійності держінвестицій є бажання приватного бізнесу вкладати і власні гроші».