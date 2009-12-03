Уряд затвердить перелік стратегічних інвестпроектів

Кабінет міністрів доручив Національному агентству з іноземних інвестицій та розвитку утворити міжвідомчу експертну групу з підготовки проекту переліку інвестиційних проектів, які мають стратегічне значення для економічного розвитку держави, з тим, щоб до 20 грудня цей перелік було затверджено урядом.

Відповідне розпорядження від 7 жовтня розміщено на сайті Кабміну.

Згідно з документом, Нацагентство з інвестицій мало до 7 листопада розробити з урахуванням міжнародної практики та затвердити типовий регламент підготовки інвестиційного проекту і подавати щороку до 1 лютого, починаючи з 2011 року, Кабінету міністрів звіт про стан реалізації інвестиційних проектів.

Центральним і місцевим органам виконавчої влади документом доручено подавати Національному агентству з іноземних інвестицій та розвитку інвестиційні пропозиції до проекту переліку інвестиційних проектів та сприяти реалізації інвестиційних проектів.

Нацагентству разом з Міністерством фінансів під час доопрацювання проекту державного бюджету на 2010 рік та складання проектів держбюджету на наступні роки доручено передбачати у разі потреби видатки за бюджетною програмою “Забезпечення розробки техніко-економічного обґрунтування та бізнес-планів для інвестиційних проектів, які мають стратегічне значення для економічного розвитку держави”.