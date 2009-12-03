Лукашенко: Україна має приєднатися до Митного союзу

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО вважає, що Україна має приєднатися до Митного союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Мінську на зустрічі з повноважним представником Президента РФ в Приволзькому федеральному окрузі Григорієм РАПОТОЮ, передає РІА «Новости».

«Найголовніше, що вже сьогодні, зробивши перший крок у Митному союзі, до нас готові приєднатися й інші колишні країни Радянського Союзу. Головне для нас - Україна. І я впевнений, що є розуміння того, що без нас, без братів, вони (Україна) не обійдуться», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

«Підписуючи договори про Митний союз, Білорусія наполягала, щоб створення ЄЕП далеко не відтягувалося», - підкреслив він.

О.ЛУКАШЕНКО зазначив, що до середини наступного року країни навчаться ділити єдиний митний тариф, єдиний митний збір, але це навіть ще не півкрок. При цьому він вважає, що найбільшим надбанням ЄЕП стане зняття всіх обмежень у торгівлі.

«Ми могли б зробити ЄЕП за 2010 рік, але, думаю, що мої колеги не дуже хочуть напружуватися в цьому відношенні, та й робота має відбутися велика, тому ми спроможні протягом півтора року створити Єдиний економічний простір», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Він нагадав, що 18 грудня в Алмати відбудеться зустріч глав держав Митного союзу. Він підкреслив, що Росія сьогодні теж робить дуже важливі кроки в напрямку створення Митного союзу.

«Дуже важливі кроки сьогодні робимо ми, і найважливіші кроки, які робить РФ», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада в Мінську за підсумками засідання Міждержавної ради Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕЄ) Президенти Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО і Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ підписали документи про створення Митного союзу.