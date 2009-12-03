Анонс на 4 декабря

11-20 - прибуття учасників Саміту до Секретаріату Президента України. Церемонія зустрічі (площа перед Секретаріатом). Працюють фотографи та телеоператори. Увага! Представники ЗМІ, які беруть участь у зйомці церемонії зустрічі, не матимуть можливості працювати під час пленарного засідання.

11-30 - пленарне засідання Саміту «Україна – Європейський Союз» (Зал державних заходів). Фотографи та оператори запрошуються на протокольну зйомку на початку засідання. Інші представники ЗМІ запрошуються до прес-центру Саміту (конференц-зала Секретаріату Президента України, 4 поверх), де транслюватиметься вступне слово Глави держави.

13-40 - церемонія підписання спільних документів (конференц-зала Секретаріату Президента України, 4 поверх).

13-45 - зустріч Президента України та керівників делегації ЄС з представниками засобів масової інформації (конференц-зала Секретаріату Президента України, 4 поверх).

14-20 - церемонія фотографування Президента України та керівників делегації ЄС (площа перед Секретаріатом Президента України). Працюють фотографи та телеоператори.

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10-00 - Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України (вул..Грушевського ,5). Вхід за картками акредитації.

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10-00 - Відбудеться розширене засідання Колегії виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Питання: Про стан розробки Генерального плану розвитку м. Києва та його приміської зони до 2025 року; «Про підсумки виконання Указу Президента України від 03.07.2008р. № 616 «Про проведення у 2009 році в Україні Року молоді»» (вул. Хрещатик, 36, 2-й поверх, Колонна зала).

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11-00- У Представництві Світового банку в Україні відбудеться інформаційний захід для представників ЗМІ, щодо ключових аспектів реабілітації фінансового сектора України. Учасники: Мартін Райзер, Директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови; Лаліт Райна, керівник фінансового сектора, регіон Європи та Центральної Азії Світового банку; Маріус Вісмантас, координатор фінансових проектів по Україні, Білорусі та Молдові Світового банку. Під час заходу буде проведено короткий брифінг. По завершенні брифінгу відбудеться засідання фінансового прес-клубу - фахова дискусія між журналістами та представниками Світового банку (Дніпровський узвіз, 1). Телефон: 490-6671, agulay@worldbank.org.

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12-00 - На сайті газети «Хрещатик» http://kreschatic.kiev.ua/chat відбудеться інтернет-конференція виконуючого обов’язки голови Антимонопольного комітету України Олександра Мельниченка . Організатор: Київський Медіа Холдинг.

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12-00 - Прес-конференція на тему: “Оксамитова революція на роздрібному ринку побутової техніки“, присвячену приходу COMFY до Києва. Учасники: Станіслав Роніс, голова Ради Директорів COMFY; Пітер Герфі, стратегічний консультант COMFY і голова Ради Директорів М-Відео. Кожному журналістові, який прийшов на захід, COMFY дарує сертифікат першого київського супермаркету на 250 грн.Крім того відбудеться екскурсія, яку проведе особисто голова Ради Директорів COMFY і конкурс-розиграш подарунка від COMFY - цифрового диктофона (перший київський супермаркет побутової техніки і електроніки COMFY (ТЦ «Альта Центр», Московський проспект, 11-А). Потрібна акредитація. Телефони: (044) 256 20 32 / 33, press@marketingburo.com.ua.

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12-00 Прес-конференція на тему: “Нафтогаз – монополіст чи банкрут?”. Запрошені: Олег Дубина, голова НАК „Нафтогаз” України; Олексій Івченко, екс-голова НАК „Нафтогаз” України; Сергій Пашинський, радник прем’єр-міністра з питань ТЕК; Сергій Соболев, народний депутат України, член фракції БЮТ у ВРУ ,представник НАК “Нафтогаз України”. («ІнтерМедіа консалтинг», вул.Б. Хмельницького, 17/52-а, бізнес-центр «Леонардо»). Потрібна акредитація. Телефони: 063-491-85-45, 581-77-16, e-mail: pr@imk.com.ua.

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12-00 - Головне управління з питань захисту прав споживачів проведе перевірку роботи промислових магазинів за скаргами споживачів. Збір учасників перевірки о 12:00 (зі своїм транспортом) в приміщенні Головного управління (вул. Сагайдачного, 29-А, 2-й поверх, каб.№6). Виїзд о 12:15. Потрібна акредитація. Телефон: 425-77-59.

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12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Шахтарі та громадськість Луганщини оголошують бойкот виборам Президента?”. Чому на вугільних підприємствах області системно порушуються норми трудового законодавства і безпеки праці? Чому державні вугільні підприємства працюють на збагачення чиновників та деяких народних депутатів, а не держави? Завдяки чому кримінальний видобуток кам’яного вугілля на копанках став візитною карткою Луганської області? Як відреагувала влада на попереджувальну акцію протесту шахтарів та представників громадськості Луганщини? Організатори акції - Спілка громадських об’єднань «Трудовий Рух «Солідарність» у Луганській обл. (СГО «ТРС) та учасники пікетування оголосять ультиматум владі (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Букмекери проти Міністерства фінансів: початок відкритої конфронтації забороненої галузі з державою». Учасники прес-конференції представлять документальні докази, які, на їхню думку, можуть свідчити про перевищення службових повноважень окремими представниками Мінфіну України. Букмекери вважають, що такі дії могли сприяти здійсненню незаконної букмекерської діяльності одним з операторів держлотерей та спробам монополізації букмекерського бізнесу під час дії Закону «Про заборону грального бізнесу в Україні». Також учасники прокоментують обставини букмекерського скандалу в Європі та презентують окремі свої ініціативи, зокрема, щодо необхідності введення кримінальної відповідальності для спортсменів та тренерів за здійснення ставок на результати спортивних змагань. Учасники: Ольга Зінченко, президент Асоціації букмекерів України, В’ячеслав Брицький, віце-президент Асоціації букмекерів України, Андрій Матюха, директор букмекерської контори «Фаворит» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.